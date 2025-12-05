Premjerė įvardijo, kada bus skelbiama ekstremali situacija

„Tam, kad būtų paprasčiau dirbti jungtinėms grupėms, specialistai priėmė sprendimą, kad ekstremaliosios situacijos padėtis ir forma šiandien būtų pati geriausia, aš įsiklausau į jų nuomonę, dėl to kitą savaitę skelbsime (ekstremaliąją situaciją – BNS). Jeigu kartais pasikeis padėtis, neatmetame galimybės eiti giliau“, – žurnalistams penktadienį sakė I. Ruginienė.
„Šiuo metu ruošiame teisinę bazę ir dokumentus“, – teigė ji.
Pasak premjerės, ketvirtadienį dėl to vyko įvairių su situacija dirbančių tarnybų techninio lygmens susitikimas.
I. Ruginienė sako, kad mobilios pareigūnų grupės rodo „puikius rezultatus“.
„Kiekvieną naktį, ir šiandien, turime puikų rezultatą, 6,5 tūkst. cigarečių pakelių buvo vėl rasta, tai su kontrabanda demonstruoja tikrai labai gerus rezultatus“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Pagal Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymą, valstybės lygio ekstremalioji situacija skelbiama, kai ekstremaliojo įvykio padariniai atitinka Vyriausybės nustatytus kriterijus dviejose ar daugiau savivaldybių teritorijų.
Taip pat – kai paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija trunka ilgiau nei vienus metus arba kai jos padariniams šalinti reikalingi materialiniai ištekliai, civilinės saugos pajėgos teikiamos iš kitų savivaldybių.
Valstybės lygio ekstremaliąją situaciją skelbia Vyriausybė.
Kaip rašė BNS, apie veiksmus civilinę aviaciją trikdantiems balionų skrydžiams užkardyti I. Ruginienė penktadienį tarėsi ir su Seimo frakcijų lyderiais.
Tiesa, susitikime nedalyvavo valdančiųjų „valstiečių“ ir „aušriečių“ atstovai.
Po susitikimo opozicija siūlo pasienyje su Baltarusija skelbti griežtesnį režimą – nepaprastąją padėtį.
„Ačiū jiems (opozicijai – BNS) už aktyvumą, už dalykiškumą, nepaisant to, kad viešojoje erdvėje galime turėti skirtingas nuomones, bet šiandien per susitikimą turėjome vienodą požiūrį“, – sakė premjerė.
„Taip rinksimės nuolatos, net jei balionų krizė bus suvaldyta“, – pridūrė ji.
Kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais jau keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Dėl to Vilniui kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, Minskas atsisako išleisti Lietuvoje registruotus vilkikus. Lietuvos vadovai šiuos veiksmus laiko hibridine Minsko režimo ataka.
