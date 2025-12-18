Šalyje galiojant ekstremaliai situacijai, Seimas kariuomenei suteikė papildomų teisių

Kaip rašoma nutarimo projekte, ne ilgiau kaip 3 mėnesiams suteiktos teisės apima privalomų nurodymų davimą fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams. Taip pat suteikiama teisė persekioti ar sulaikyti asmenis, nevykdančius karių privalomų nurodymų arba įtariamus padariusius ar darančius nusikalstamą veiką ar kitą teisės pažeidimą.
Kariai turės teisę laikinai apriboti galimybę patekti į tam tikrą teritoriją ar patalpą, sustabdyti joje vykdomus darbus. Be to, tam tikroje teritorijoje kariai galėtų apriboti ar uždrausti transporto priemonių eismą.
Kariuomenė galės tikrinti asmenų, transporto priemonių, ginklų ir kitų daiktų dokumentus. Kariai taip pat turės teisę atlikti asmens apžiūrą, tikrinti jo turimus daiktus. Be to, kariuomenė turės įgaliojimą sustabdyti, tikrinti ir apžiūrėti transporto priemones, jose esančius krovinius ir daiktus, asmenis, jų bagažą.
Taip pat suteikiama teisė panaudoti ir specialiąsias priemones.
Šis nutarimas įsigalioja nuo jo oficialaus paskelbimo.
67 parlamentarai balsavo už šį projektą, prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo.
ELTA primena, kad dėl balionų krizės Vyriausybė visoje šalyje yra paskelbusi ekstremaliąją situaciją.
Kaip yra teigęs policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas, įvesta ekstremali situacija gali padėti pareigūnams efektyviau užkardyti ir ištirti kontrabandos oru nusikaltimus, kadangi į būtų įtraukta kariuomenė.
Dėl kontrabandinių balionų keliamo pavojaus pastaraisiais mėnesiais ne kartą buvo stabdoma ir Vilniaus oro uosto veikla.
Pasienyje taip pat yra įstrigę šimtai Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse registruotų vilkikų, kurių neišleidžia Baltarusijos prezidento A. Lukašenkos režimas – ragindami Vyriausybę imtis skubių veiksmų ir juos susigrąžinti, protesto akciją surengė dalis šalies vežėjų ir juos vienijanti asociacija „Linava“.
