Ekstremali situacija Lietuvoje: kontrabandininkus padės gaudyti ir kariuomenė

Kiekvieną naktį dešimtys policininkų ir pasieniečių stoja į kovą su kontrabandininkais – kas pirmieji sugebės rasti ir paimti Lietuvoje nusileidusius balionus su kontrabandinėmis cigaretėmis. Valdančiųjų lyderis ragina pareigūnus pagaliau perimti iniciatyvą.
„Įskrido šimtas balionų, suradome dvidešimt. Kur tie kiti aštuoniasdešimt? Baltarusijoje mes situacijos ir režimo veikimo nepakeisime, bet savo šalyje, matyt, galime keisti“, – kalbėjo Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius.
Nuo antradienio visoje Lietuvoje paskelbta ekstremali situacija.
„Noriu tik pasakyti, kad gyventojams tikrai niekas nepasikeis – normalus gyvenimas kaip vyko, taip vyks. Papildomų postų gali atsirasti keliuose, tą jau matome ne vieną dieną, priklausomai nuo situacijos“, – aiškino vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Pagrindinis pokytis – atsiranda teisinis pagrindas kariuomenei ir karo policijai būti pasitelktoms visoje šalyje, nebe vien Vilniaus regione.
„Ekstremali situacija įgalina mus tai daryti. Šiuo metu turime tik Vilniaus skydo formatą“, – komentavo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Kariams suteikiami panašūs įgaliojimai kaip policijai: sulaikyti asmenis, duoti privalomus nurodymus. Paskelbus ekstremalią situaciją galima naudoti lėšas iš valstybės rezervo.
„Visais atvejais tai yra papildomos išlaidos. Suprantama, kad darbas papildomomis pamainomis reikalauja ir papildomų finansinių įnašų“, – aiškino V. Kondratovičius.
Ekstremali situacija skelbiama neribotam laikui, o pirmuosius rezultatus žadama įvertinti po mėnesio. Kontrabandininkų gaudymas turėtų būti policijos ir pasieniečių darbas, o kariuomenės pasitelkimas rodo pajėgumų trūkumą.
„Manau, kad policija turi visus reikalingus pajėgumus standartinėse situacijose. Šita situacija nėra kasdienė ir nėra standartinė, todėl pajėgumų išplėtimas yra visų mūsų interesas“, – tvirtino R. Kaunas.
Tuo metu opozicija teigia, kad ekstremalią situaciją paskelbusi Vyriausybė toliau gaišta laiką.
„Prognozuočiau, kad kitas žingsnis bus nepaprastosios padėties įvedimas. Tai buvo galima padaryti iš karto, turint visiškai kitus įrankius pasienio ruože“, – komentavo Seimo narys Saulius Skvernelis.
Įvedus nepaprastąją padėtį, pašaliniams asmenims ir kontrabandininkams būtų draudžiama lankytis pasienyje, o pareigūnai turėtų daugiau įgaliojimų sulaikyti ir apieškoti. Dabar pasitaiko atvejų, kai pasieniečiai žino, kuriame name slepiasi kontrabandininkai su įkalčiais ir cigaretėmis, tačiau negali patekti į vidų.
„Nepaprastoji padėtis būtų efektyvesnis instrumentas, todėl ir siūlėme apie tai pagalvoti. Suprantu, kad Vyriausybė bando eiti laipsniškai“, – kalbėjo Seimo narys Laurynas Kasčiūnas.
Pareigūnams daugiau įgaliojimų prieš kontrabandininkus kol kas nesuteikiama, bet jie spaudžiami greičiau rodyti rezultatus.
„Prašėme intensyviau dirbti su kontrabandininkais ir tomis grupėmis“, – nurodė M. Sinkevičius.
Krašto apsaugos ministras grįžo iš Jungtinių Valstijų. Esą prašyta amerikiečių, kad, kai šie kalbėsis su Aliaksandru Lukašenka, nepamirštų ir balionų, stabdančių Vilniaus oro uostą.
„Reikia nepamiršti, kad jei Baltarusija nori būti laikoma Europos dalimi, ji su kaimynais turi elgtis europietiškai“, – akcentavo R. Kaunas.
Trečiadienį vežėjų asociacija „Linava“ prie Seimo rengs mitingą. Asociacija, kurios vadovai jau lankėsi Baltarusijoje, reikalauja, kad ir Lietuvos valdžia nusileistų A. Lukašenkai ir eitų į derybas dėl įkalintų vilkikų. „Linava“ viešai skelbė, kad Baltarusijoje yra 1200 vilkikų ir keli tūkstančiai priekabų, tačiau Muitinė paprašė dokumentų.
„Kai buvo paprašyta „Linavos“ deklaruoti, kiek tų vilkikų įstrigusių, mes turėjome apie 488“, – nurodė Muitinės departamento vadovo pavaduotoja Dovilė Kraulaidienė.
Patikrinus šiuos skaičius, įstrigusių vilkikų ir priekabų liko dešimtis kartų mažiau, nei „Linava“ skelbė viešai.
„Galima konstatuoti, kad iš tų 488, mūsų duomenimis, yra likę tik 185“, – teigė D. Kraulaidienė.
Anot Vyriausybės, vilkikų grįžimas galėtų būti paprastesnis, jei vežėjai pateiktų tikslius skaičius, o ne bandytų manipuliuoti.
