Vidaus reikalų ministras nemato poreikio atšaukti ekstremalią situaciją dėl kontrabandinių balionų

„Šiandien kol kas nematau to poreikio (atšaukti – BNS), dėl to, kad gyventojams tai nesukelia papildomų kažkokių problemų, o teisėsauga ir kariuomenė kartu su muitine pasiruošusios kartu veikti ir užkardyti nelegalią veiklą“, – BNS trečiadienį sakė V. Kondratovičius.
Jo teigimu, dar negalima sakyti, kad situacija dėl kontrabandinių balionų stabilizavosi.
„Jeigu iškiltų vėl paaštrėjimas situacijos ir vėl mes pamatytumėme atsinaujinančius didelius srautus, tarkime, siuntimą į Lietuvą kontrabandinių balionų, tada vėl reikėtų kažką daryti, skelbti. Šiandien yra taip, kad ji (ekstremalioji situacija – BNS) turėtų dar, manyčiau, galioti“, – kalbėjo V. Kondratovičius.
Ministras pažymėjo laukiantis analizės iš balionų užkardymą koordinuojančių jungtinių veiklos grupių, kurios pagrindu bus sprendžiama, ar yra poreikis tęsti ekstremaliąją situaciją.
Kaip rašė BNS, šį teisinį režimą Vyriausybė paskelbė gruodžio 9-ąją, termino jam nenumatydama. Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovu paskirtas V. Kondratovičius tuomet sakė, kad režimo poreikis bus peržiūrimas po mėnesio.
Ekstremalioji situacija paskelbta dėl iš Baltarusijos į Lietuvą nuolat leidžiamų kontrabandą gabenančių balionų, keliančių grėsmę nacionalinio saugumo interesams, bei dėl to kylančio pavojaus žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ir aplinkai.
Vyriausybė tuomet taip pat priėmė nutarimą dėl teisių kariams suteikimo ekstremaliosios situacijos metu. Pagal jį, kariai gali padėti pareigūnams vykdyti jų funkcijas likviduojant ekstremaliąją situaciją, šalinant jos padarinius.
Kaip anksčiau sakė premjerė Inga Ruginienė, toks teisinis režimas reikalingas, kad siekdamos užkardyti kontrabandinių balionų skrydžius, jungtinės grupės galėtų dirbti paprasčiau.
Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, pernai užfiksuoti apie 600 kontrabandinių balionų ir 200 dronų įskridimai į Lietuvos oro erdvę. Šios atakos sutrikdė per 300 skrydžių, paveikė 47 tūkst. keleivių ir lėmė beveik 60 valandų oro uostų uždarymą.
Dėl to Vilniui kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, Minskas atsisako išleisti iš savo šalies Lietuvoje registruotus vilkikus. Lietuvos vadovai šiuos veiksmus laiko hibridine Minsko režimo ataka.
Naujausi komentarai