Rasti aštuoni meteorologiniai balionai: kai kurie nuskriejo net iki Rokiškio

Pasak jo, dėl vyravusių palankių sąlygų, dalis neteisėtų orlaivių beveik perskrido šalies teritoriją ir buvo aptikti šiaurės Lietuvoje.
„Surasti aštuoni balionai, bet, aišku, procesas vyksta. Nelabai norėčiau į detales eiti, nes čia daug yra ir policijos darbo, kuris yra labai svarbus, kad galėtumėm užkardyti (panašius atvejus – BNS) ateityje“, – žurnalistams sekmadienį sakė V. Vitkauskas.
„Ta geografija, kuriuose aptikti balionai yra labai plati, Vilniaus apskrityje – 13 iš 25-ių. Kiti fiksuoti net iki Rokiškio rajono. Labai keista, kad net taip toli nuskriejo“, – pridūrė jis.
Pasak jo, daugiausia balionų rasta pietų Lietuvoje: Varėnos, Alytaus, Druskininkų apylinkėse.
NKVC anksčiau pranešė, kad naktį iš šeštadienio į sekmadienį Lietuvos oro erdvę pažeidė 25 meteorologiniai balionai, kontrabandininkų leidžiami iš Baltarusijos. Jais gabenami cigarečių kroviniai.
Pasak V. Vitkausko, tai neįprastai didelis balionų skaičius. Vis tik rugpjūtį į Lietuvą vieną naktį kontrabandininkai buvo įskraidinę ir 26 tokius įrenginius.
Iš 13-os pasiekusių Vilnių du balionai įskrido į sostinės oro erdvę, ji buvo uždaryta nuo 22.16 iki 4.50 valandos. Apribojimai iš viso paveikė apie 30 skrydžių ir 6 tūkst. keleivių.
Anot V. Vitkausko, tokiam ilgam laikotarpiui oro uostas uždarytas pirmą kartą: „Toks ilgas laiko tarpas uždaryto oro uosto, kiek pamenu, pirmą kartą. Turėjom apie šešias valandas.“
NKVC vadovas teigė, kad pirminė informacija apie balionus gauta šeštadienį apie 9 val. vakaro, todėl centras informavo „Oro navigaciją“, kad vykdyti skrydžius nesaugu. Balionai buvo pakilę aukštai, todėl juos užfiksavo radarai.
Pasak jo, tokie balionai kelia pavojų aviacijos saugumui, o vienintelis būdas apsisaugoti nuo galimos žalos yra sustabdyti skrydžius.
„Kai fiksuojame balioną, kuris juda link oro uosto, kažkokio priešnuodžio nėra, (...) jeigu balionas būtų pažeistas, jo kritimas galėtų padaryti labai didelės žalos gyventojams ar infrastruktūrai“, – teigė V. Vitkauskas.
„Kompromiso su civiline aviacija jokio daryt negalima“, – pabrėžė jis.
Vadovo teigimu, geras oras panašioms kontrabandos operacijoms bus ir naktį iš sekmadienio į pirmadienį, tačiau mažai tikėtina, jog tokio masto skrydžiai pasikartos.
„Paprastai po tokio piko būna visą laiką kritimas žemyn ir neprognozuojame, bet vėlgi, niekad nežinai, (...) bet tarnybos tikrai būtų pasiruošę“, – teigė jis.
„Turbūt geriausia prevencija yra užkardymas būtent per tokių kontrabandinių operacijų neefektyvumą, kad nebūtų tokios didelės, naudos, pelno ir panašiai“, – pridūrė V. Vitkauskas.
Anot V. Vitkausko, Baltarusija pažabojant kontrabandininkus nebendradarbiauja.
Valstybinės sienos apsaugos tarnyba anksčiau sekmadienį BNS informavo, kad balionai taip toli į šalies teritoriją galėjo įskristi, nes vyravo palankus vėjas, o kontrabandininkai juos ėmė leisti ne nuo pat pasienio su Lietuva, bet kiek giliau Baltarusijos teritorijoje: kadangi jie kyla stačia trajektorija, esant prastiems orams, jų jau pakilusių aukštai į orą pasieniečiai nepastebi.
Tarnybos duomenimis, įskaitant ir paskutinius 25 orlaivius, šiemet iš viso fiksuotas 501 kontrabandininkų balionas – 2,2 karto daugiau nei per visus praėjusius metus (226).
VSAT pabrėžia, kad jais gabenamos tik cigaretės.
