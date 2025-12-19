NKVC: fiksuojama kontrabandiniams balionams būdingų žymų, bet rizikos skrydžiams nėra

„Šį vakarą fiksuojamos navigacinės atžymos, būdingos (Aliaksandro – BNS) Lukašenkos vykdomos hibridinės atakos balionams“, – nurodė jis.
„Navigacinių atžymų nefiksuojama masiškai, tarnybos glaudžiai bendradarbiauja, kad lėktuvai sklandžiai kiltų ir leistųsi, Vilniaus oro uostas veikia įprastu režimu, šiuo metu ribojimų skrydžiams nėra“, – pranešė NKVC atstovas.
Jo duomenimis, pirmos atžymos fiksuotos apie 18 valandą. D. Buta negalėjo įvardyti, kiek balionų galbūt įskrido į Lietuvą, bet pažymėjo, kad „jų nėra daug“.
„Aviakompanijos informuotos apie navigacines atžymas, tačiau keleivių skrydžiams šiuo metu nėra jokios rizikos“, – sakė NKVC atstovas, paraginęs keleivius sekti oficialius Lietuvos oro uostų pranešimus.
Kaip rašė BNS, premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas anksčiau penktadienį sakė, kad pastarosiomis dienomis balionų ir jiems būdingų atžymų nefiksuojama, nepriklausomai nuo vėjo krypties, tačiau tarnybos dėl to neatsipalaiduoja.
Praėjusią savaitę Vyriausybė dėl kontrabandinių balionų, kurie trikdo Vilniaus oro uosto veiklą ir kelia grėsmę civilinei aviacijai, paskelbė ekstremaliąją situaciją.
Gruodžio pradžioje Lietuvos kariuomenės vienetai pradėjo teikti paramą policijos pareigūnams ir pasieniečiams, siekiant užkardyti šiuos balionų skrydžius.
BNS skelbė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais keliolika kartų trikdė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą. Paskutinįkart dėl šios grėsmės sostinės oro uostas darbą buvo sustabdęs gruodžio 6-ąją.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus laiko hibridine Minsko ataka.
Naujausi komentarai