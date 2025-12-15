Griežtesnę atsakomybę už kontrabandą patvirtinęs prezidentas tikisi efektyvesnio teisėsaugos darbo

Vis dėlto, pasak prezidento, užkardant iš Baltarusijos meteorologiniais balionais vykdomą hibridinę ataką būtinas efektyvesnis Lietuvos teisėsaugos veikimas prieš asmenis, kurie prisideda prie kontrabandinių cigarečių gabenimo pavojingais būdais.
G. Nausėda viliasi, kad Baudžiamojo kodekso ir Kriminalinės žvalgybos įstatymo pataisos suteiks teisėsaugos institucijoms tam daugiau galimybių.
Kaip rašė BNS, pagal gruodžio 11-ąją parlamentarų priimtas Baudžiamojo kodekso pataisas už kontrabandos gabenimą pavojingu bus taikoma tik baudžiamoji atsakomybė ir grės įkalinimas, nebeliks piniginių baudų.
Tas, kas per Lietuvos valstybės sieną gabendamas bet kokią kontrabandą, sukėlė realią grėsmę žmogaus gyvybei ar sveikatai, svarbios įmonės veiklai arba sutrikdė saugų transporto eismą, padarė didelę turtinę žalą, bus baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
Tokia pati bausmės nuo šiol grės už akcizinių prekių laikymą, gabenimą, siuntimą, realizavimą, jeigu tai sukėlė realią grėsmę žmogaus gyvybei ar sveikatai, svarbios įmonės veiklai, sutrikdė saugų transporto eismą, padarė didelę turtinę žalą.
Kriminalinės žvalgybos įstatymo pakeitimais numatyta galimybė taikyti kriminalinės žvalgybos priemones už naujai kriminalizuotas nusikalstamas veikas.
Pataisos parengtos reaguojant į Nacionalinės saugumo komisijos sprendimus neatidėliotinai griežtinti baudžiamąją atsakomybę, numatant adekvačias ir proporcingas laisvės atėmimo bausmes už visų rūšių kontrabandą, gabenamą pavojingu visuomenei būdu.
Pakeitimai priimti pastaruoju išaugus civilinės aviacijos trikdymams, kai kontrabandą iš Baltarusijos gabenantys meteorologiniai balionai keliolika kartų lėmė laikiną Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto uždarymą.
Dėl to Vilniui kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, Minskas atsisako iš šalies teritorijos išleisti Lietuvoje registruotus vilkikus.
Lietuvos vadovai šiuos veiksmus laiko hibridine Minsko režimo ataka.
