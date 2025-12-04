Nausėda: balionų atvejai pradeda kartotis ir Latvijos padangėje

Pasak G. Nausėdos, kontrabandiniai balionai plūsta ne tik į Lietuvą, bet ir į kaimynines šalis, todėl, anot jo, itin svarbu su sąjungininkėmis veikti išvien.
„Nemažai dėmesio skyrėme ir tai hibridinei atakai, kurią šiuo metu Baltarusija vykdo prieš Lietuvą ir matome, kad pradeda vykdyti prieš Latviją taip pat. Balionų atvejai pradeda kartotis ir Latvijos padangėje ir turime veikti koordinuotai“, – teigė G. Nausėda.
„Pirmiausia – rasti technologinius sprendimus, kaip kovoti su balionais dideliame aukštyje, kaip įveiklinti ES institucijas, kad Baltarusija jaustų savo hibridinių atakų pasekmes. Šiuo klausimu jau esame nemažai padirbėję ir tikrai, gavau patikinimą iš Europos Komisijos (EK) prezidentės Ursulos von der Leyen, kad atsakas bus ir jis bus restriktyvus“, – pabrėžė prezidentas.
Kaip skelbta, pirmadienį šalies vadovas telefonu kalbėjosi su EK vadove, kuri patikino, kad ES rengia naujas priemones Baltarusijos režimui sankcionuoti.
Savo ruožtu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ketvirtadienį kalbėjo su NATO vadovu Marku Rutte.
Pokalbio metu Lietuvos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad lapkričio pradžioje Lietuva pateikė prašymą atsiųsti NATO kovos su hibridinėmis grėsmėmis komandą. K. Budrys patikino, kad šios komandos laukiama kuo greičiau.
Dėl kontrabandinių balionų keliamo pavojaus Vilniaus oro uosto darbas pastaraisiais mėnesiais buvo sustabdytas ne kartą. Pastarąjį kartą oro erdvė virš oro uosto buvo uždaryta trečiadienio vakarą, o ypač intensyvi kontrabandinių balionų ataka patirta savaitgalį.
Reaguojant į besitęsiančius incidentus, spalio pabaigoje Vyriausybė nutarė mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija. Vis tik, siena buvo atidaryta anksčiau, siekiant spręsti situaciją dėl Baltarusijoje įstrigusių vežėjų. Tiesa, režimas jiems neleidžia grįžti atgal į Lietuvą, dėl to vežėjai svarsto rengti protestą.
Lietuvai susiduriant su, politikų vertinimu, hibridine ataka, susiklosčiusi situacija ne kartą aptarinėta įvairiuose formatuose – Nacionalinio saugumo komisijoje (NSK), taip pat ir tarptautiniu lygiu.
