Premjerė: Lenkija ir Latvija esant reikalui pasiruošusios tartis dėl sienų su Baltarusija uždarymo

„Premjerai – tiek Lenkijos, tiek Latvijos – yra mane patikinę, kad jeigu reikės bendro sprendimo, jie pasirengę sėsti prie stalo ir jį svarstyti. Bet kol kas mes prie to žingsnio dar nepriėjome. Kai prieisim, tai sodinsiu visus premjerus ir mes koordinuosime jungtinius veiksmus“, – LRT laidoje „Dienos tema“ trečiadienį sakė ministrė pirmininkė.
Pasak jos, situacija „aktyviai domisi“ ir Europos Komisija.
Kaip rašė BNS, Lietuva siekia, kad ES nustatytų teisinį mechanizmą sankcijoms už hibridines atakas ir pritaikytų ribojimus baltarusiškų azoto trąšų importui, aviacijos sektoriui.
Kaip rašė BNS, dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija, tačiau argumentuodama pagerėjusia situacija, nusprendė ją atverti dešimčia dienų anksčiau nei planuota. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo praėjusio ketvirtadienio.
Reaguodamas į uždarytą sieną Minskas uždraudė šalyje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį, kol ji nebus atverta. Nepaisant atnaujinto dviejų pasienio punktų darbo, Minsko režimas neleidžia vilkikams grįžti į Lietuvą.
Sprendžiant susidariusią situaciją, Minskas siekia politinių diskusijų su Vilniumi, tačiau tokį pageidavimą atmeta.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
