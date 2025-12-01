EK vadovė po pokalbio su Nausėda: blogėjant padėčiai dėl balionų, ES ruošia naujas priemones

Taip ji kalbėjo pirmadienį po pokalbio telefonu su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda.
„Situacija pasienyje su Baltarusija blogėja, vis dažniau į Lietuvos oro erdvę patenka kontrabandiniai balionai. Tokia Lukašenkos režimo organizuojama hibridinė ataka yra visiškai nepriimtina. Lietuva toliau turi mūsų visišką solidarumą, mes ruošiame tolesnes priemones pagal mūsų sankcijų režimą“, – socialiniame tinkle „X“ rašė Komisijos pirmininkė.
Kaip pranešė Prezidentūra, G. Nausėda padėkojo EK ir U. von der Leyen už paramą „reaguojant į naujausius įvykius Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje bei Baltarusijos vykdomas hibridines atakas, pasitelkiant meteorologinius balionus ir grasinimus konfiskuoti Europos Sąjungoje registruotus vilkikus“.
„Prezidentas pabrėžė, kad Baltarusijos nesugebėjimas kontroliuoti savo oro erdvės, valstybės sienos ir teritorijos bei užkirsti kelio organizuotai nusikalstamai veiklai kelia akivaizdžią destabilizaciją ir hibridinę grėsmę, kurios negalima toleruoti“, – teigiama pranešime.
Pasak G. Nausėdos, atsižvelgiant į „sparčiai besikeičiančią padėtį“ ir jos poveikį visos ES oro erdvei, itin svarbi Komisijos parama.
„Prezidentas akcentavo būtinybę pasitelkti pažangias technologijas, galinčias aptikti ir neutralizuoti tokio pobūdžio grėsmes, taip pat stiprinti gerosios praktikos apsikeitimą su sąjungininkais, įskaitant JAV. Lietuva yra pasirengusi pasiūlyti savo teritoriją tokioms technologijoms testuoti“, – teigia Daukanto rūmai.
„Prezidentas paprašė EK dar labiau sustiprinti paramą ir imtis veiksmų ES vardu“, – rašoma pranešime.
Kaip rašė BNS, pirmadienį su ES diplomatijos vadove kalbėjęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys paragino neleisti Baltarusijai atsikratyti sankcijų.
Jis akcentavo, kad Bendrija turi imtis veiksmų apginti savo piliečius, demonstruodama ryžtą ir vienybę ne tik solidarumo pareiškimais, bet konkrečiais veiksmais.
BNS skelbė, kad ES paragino Minską nutraukti hibridines atakas prieš Bendrijos valstybes, paleisti Baltarusijos pusėje sulaikytus ES vežėjus
Lietuvos vilkikai Baltarusijoje įstrigo, kai Vyriausybei nusprendus uždaryti sieną su šia šalimi, Minsko režimas ėmėsi neišleisti sunkvežimių.
Lietuva sieną su Baltarusija buvo uždariusi dėl nuolatinių cigarečių kontrabandą gabenančių meteorologinių oro balionų įskridimų. Lietuvos vadovai tai vadina hibridine Minsko ataka.
