Ministras: namų darbus ir toliau turime daryti

„Lūkestis yra, kad Baltarusijos pusėje bus imtasi deramų veiksmų ir mūsų kritinė infrastruktūra bei civilinė aviacija nebebus trikdoma. Tai mūsų lūkestis yra, kad taip ir įvyks. Lygiagrečiai, žinoma, mes savo namų darbus ir toliau turime daryti“, – LRT radijui pirmadienį sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.
Naujienų agentūrai „Reuters“ JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys Johnas Coale'as (Džonas Koulas) šeštadienį pareiškė, kad Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka pažadėjo sustabdyti kontrabandinių balionų skrydžius iš savo šalies į Lietuvą.
K. Budrys tikino taip pat gavęs patvirtinimą apie J. Coale'o išgirstą pažadą. Anot jo, Minskas nesilaikydamas pozicijos pamintų dideles JAV prezidento komandos pastangas.
„Čia turbūt jau visai kitokio lygmens ir pasekmės turėtų būti (jei Baltarusija nesilaikytų pažado – BNS). Tai jeigu JAV ir Baltarusijos santykiuose tai taps akmeniu, tai esu įsitikinęs, kad turės pasekmių viskam, kas vyksta tarp šių dviejų valstybių“, – kalbėjo jis.
BNS rašė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais trikdė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Dėl to kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, Minskas, siekdamas konsultacijų užsienio reikalų ministerijų lygiu, atsisako išleisti Lietuvoje registruotus vilkikus.
Šalies politikai tokius raginimus atmeta. Pasak jų, taip režimas siekia legitimizavimo bei sankcijų panaikinimo.
„Tai čia Baltarusijos pusė nesikalba, nes ne kalbėtis yra poreikis, o noras yra nulaužti politinę izoliaciją, pralaužti ją, turėti derybas apie kažką, išnaudoti kaip svertą prieš mus vykdomą hibridinę ataką“, – kalbėjo K. Budrys.
Jis dar praėjusią savaitę sakė, jog Lietuva yra pasirengusi ambasadorių ypatingiems pavedimams kalbėtis su Baltarusija.
„Visoms tokio pobūdžio pasienio problemoms spręsti esame nurodę, kad turime ambasadorių ypatingiems pavedimams, kurio ypatingasis pavedimas – pasienio visi klausimai. Ir kvietėm Baltarusijos pusę būtent taip ir vykdyti tuos pokalbius ir konsultacijas“, – aiškino ministras.
Kovos su kontrabandiniais balionais būdus pirmadienį aptars ir Valstybės gynimo taryba.
