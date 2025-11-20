Dėl kontrabandinių balionų Vilniuje laiku negalėjo nusileisti Kęstutis Budrys ir Andrius Kubilius

„Lėktuvas, kuriuo šįvakar skridome su eurokomisaru Andriumi Kubiliumi grįždami iš Briuselio, turėjo sunkumų pasiekdamas Vilniaus oro uostą dėl iš Baltarusijos atskridusių kontrabandinių balionų, kurie kelia grėsmę civilinės aviacijos saugumui“, – socialiniame tinkle „X“ ketvirtadienį pranešė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
Jo teigimu, taip Baltarusija tęsia hibridinius išpuolius prieš Lietuvą ir Europos Sąjungą (ES), dar labiau eskaluodama situaciją.
„ES žinia Aliaksandro Lukašenkos režimui turi būti aiški: hibridiniai išpuoliai prieš ES valstybes nares nebus toleruojami ir sukels tiesioginį bei skausmingą atsaką – griežtesnes sankcijas. Kuo greičiau jos bus įgyvendintos, tuo geriau“, – pabrėžė K. Budrys.
Jis Briuselyje ketvirtadienį dalyvavo ES užsienio reikalų ministrų tarybos posėdyje.
Savo ruožtu, premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas žiniasklaidai perduotame komentare nurodė, kad Baltarusijos režimas tęsia desperatiškus veiksmus.
„Baltarusijos režimas toliau imasi desperatiškų veiksmų, laiko Lietuvos vežėjus įkaitais ir bando kelti grėsmę mūsų civilinei saugai – šioms primityvioms spaudimo priemonėms Lietuva nepasiduos“, – sakė patarėjas.
„Jei tokio pobūdžio hibridinės atakos kartosis, visi pasienio kontrolės punktai gali būti vėl uždaryti. Visa atsakomybė dėl grėsmių civilinei aviacijai ir įkaitais laikomo vežėjų turto tenka Baltarusijos režimui“, – pridūrė I. A. Dobrovolskas.
Pasak jo, Lietuva palaiko nuolatinį ryšį su tarptautiniais partneriais ir juos nuosekliai informuoja apie situaciją.
„Iš savo pusės aktyviai dirbame, kad Baltarusijai būtų dar labiau sugriežtintos sankcijos“, – nurodė premjerės patarėjas.
BNS rašė, kad dėl įtariamų kontrabandinių balionų, galimai paleistų iš Baltarusijos, ketvirtadienio vakarą daugiau nei valandai buvo uždarytas Vilniaus oro uostas.
Tai yra dar vienas oro uostų veiklos sutrikdymas pastarąjį mėnesį dėl šių iš Baltarusijos leidžiamų balionų su nelegaliais rūkalais. Spalį keliskart sustabdytas Vilniaus ir Kauno oro uostų darbas, paveikiant apie 150 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Lietuvos vadovai yra sakę, kad ši kontrabanda organizuojama ne be Baltarusijos prezidento A. Lukašenkos režimo žinios.
Nors Lietuva anksčiau nei planavo nuo ketvirtadienio atvėrė dėl grėsmės civilinei aviacijai uždarytą sieną su Baltarusija, ši kol kas neleidžia išvykti lietuviškiems vilkikams, reikalaudama Užsienio reikalų ministerijų lygio susitikimo.
