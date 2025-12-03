Prezidentas: dėl kontrabandinių balionų darome politinius žygius

„Mes darome politinius žygius, kaip jūs žinote, aš užvakar kalbėjau su Europos Komisijos prezidente ir ji tikrai pažadėjo, kad spaudimas Baltarusijai ne tik kad nemažės, bet netgi stiprės. Ir tai yra tie politiniai veiksmai, kurių turime imtis vietoje to, kad kažkam tai keliaklupsčiautume. Tą turime suprasti labai aiškiai“, – trečiadienį žurnalistams sakė šalies vadovas.
„Mūsų politika yra tvirta, mūsų politika yra nukreipta į vertybes, į jų gynimą, ir mes tikrai nesiduosime šantažuojami veikėjų iš Rytų, kurie nori šitokiu būdu destabilizuoti situaciją prie išorinės Europos Sąjungos sienos“, – teigė jis.
G. Nausėda sako, kad EK vadovė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen), su kuria jis kalbėjo pirmadienį, supranta situaciją ir yra pasiryžusi padėti Lietuvai „visais įmanomais būdais“.
„Manau, kad netrukus, svarstydami naują sankcijų paketą Rusijos Federacijai, dvidešimtąjį sankcijų paketą, rasime ten nemažai vietos ir veikėjams iš Baltarusijos“, – kalbėjo G. Nausėda.
BNS skelbė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Vilniui dėl to kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, dabar Minskas atsisako išleisti šalyje registruotus vilkikus į Lietuvą.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
