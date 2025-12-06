Šalies pareigūnai pasienio regionuose perėmė tris balionus su kontrabandinėmis cigaretėmis

Minimu laikotarpiu rasta 25 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių, patikrinti 629 automobiliai ir 913 asmenų.
Nuo lapkričio 24 dienos vyksta policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Muitinės kriminalinės tarnybos ir Karo policijos reidai šalies pasienio rajonuose.
Per tą laiką šios pajėgos perėmė 24 oro balionus ir 43 356 pakelius kontrabandinių cigarečių.
Kaip skelbta, tęsiantis kontrabandinių balionų antplūdžiams, trikdantiems Vilniaus oro uosto veiklą, Vyriausybė planuoja skelbti ekstremalią situaciją dėl grėsmės civilinei saugai.
Dėl kontrabandinių balionų keliamo pavojaus Vilniaus oro uosto darbas pastaraisiais mėnesiais buvo sustabdytas ne kartą.
Reaguojant į besitęsiančius incidentus, spalio pabaigoje Vyriausybė nutarė mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija. Vis tik, siena buvo atidaryta anksčiau, siekiant spręsti situaciją dėl Baltarusijoje įstrigusių vežėjų. Tiesa, režimas jiems neleidžia grįžti atgal į Lietuvą, dėl to vežėjai svarsto rengti protestą.
Lietuvai susiduriant su, politikų vertinimu, hibridine ataka, susiklosčiusi situacija ne kartą aptarinėta įvairiuose formatuose – Nacionalinio saugumo komisijoje (NSK), taip pat ir tarptautiniu lygiu.
