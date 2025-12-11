Kariuomenės atstovas apie kontrabandinius balionus: pareigūnams talkina šimtai karių

„Į taikos meto užduočių vykdymą ant žemės tiesiogiai įtrauktas karių skaičius skaičiuojamas šimtais“, – ketvirtadienį per spaudos konferenciją Vyriausybėje sakė kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento vadovas.
Visgi pulkininkas pabrėžė, jog „svarbiausia ne skaičius, o užduotys, kurias šie kariai gali atlikti“.
Anot jo, šiuo metu Lietuvos kariuomenė, be karinio rengimo pratybų ir pasirengimo valstybės ginkluotai gynybai, atlieka intensyvias taikos meto užduotis.
L. Bagočiūno teigimu, ties Lietuvos siena su Baltarusija yra dislokuoti Karinių oro pajėgų oro gynybos batalionai, pradėta teikti pagalba Valstybės sienos apsaugos tarnybai (VSAT), policijai, Viešojo saugumo tarnybai.
„Lietuvos kariuomenė teikia paramą patruliavime, balionų nusileidimo vietų lokalizavime, pažeidėjų sulaikymo operacijose. Jose dalyvauja Karo policijos ir Sausumos pajėgų vienetų kariai“, – kalbėjo kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento vadovas.
Taip pat jis pridūrė, jog yra vykdomos oro erdvės stebėjimo bei gynybos užduotys, jų metu bandomos alternatyvios poveikio priemonės, siekiant išvengti priemonių panaudojimo kontrabandinių balionų numušimui.
„Kalbame apie balionus iš Baltarusijos. Šie taikiniai, noriu pabrėžti, gali būti numušti oro gynybos priemonėmis. Tačiau tai yra didžiulė rizika operacijos rajone esantiems gyventojams ir neadekvačiai brangu. Todėl kiekvieno balionų skrydžio metu Lietuvos kariuomenė realiomis sąlygomis testuoja kitas poveikio priemones, kurios būtų tinkamos“, – sakė pulkininkas.
„Kiekvienam nuodui anksčiau ar vėliau atsiras priešnuodis. (...) Dienomis, valandomis ir naktimis stiprėja institucijų tarpusavio sąveika ir esminis dalykas – pasitikėjimas vieni kitais. Tai yra esminės sąlygos užtikrinti valstybės atsparumą ir valstybės ginkluotą gynybą esant reikalui“, – spaudos konferencijos metu pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, išaugęs kontrabandos gabenimas iš Baltarusijos pasitelkiant balionus pastaraisiais mėnesiais keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Vyriausybė šią savaitę dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų keliamos grėsmės visoje šalyje paskelbė ekstremalią situaciją.
