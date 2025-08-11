 Šiauliuose pas nepilnametį rasta, įtariama, narkotinių medžiagų

2025-08-11 10:41
Gytis Pankūnas (ELTA)

Šiauliuose sekmadienį pas nepilnametį rasta galimai narkotinių medžiagų, informavo policija.

Šiauliuose pas nepilnametį rasta, įtariama, narkotinių medžiagų / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Kai pranešė Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, 18.30 val. Jono Jablonskio gatvėje pas nepilnametį (gim. 2008 m.) rastas plastikinis maišelis su augalinės kilmės, įtariama narkotine medžiaga.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

