Smūgiai ir spyriai į galvą vyrui buvo lemtingi: po dviejų valandų mirė ligoninėje

Kaip pranešė prokuratūra, ikiteisminis tyrimas pradėtas balandžio 27 dieną, kai į Vilkaviškio ligoninę iš šiame rajone esančio namo kiemo buvo pristatytas ir dėl sumušimo paguldytas vyras.
Anot teisėsaugos, įtariama, kad 27-erių metų amžiaus kaltinamasis minėtam vyrui kumščiu sudavė ne mažiau nei vieną smūgį į galvą, o kiek vėliau koja spyrė į galvos sritį.
Nukentėjusysis dėl patirtų sužalojimų paniro į komą, o po dviejų valandų ligoninėje mirė.
Šiuo metu kaltinamajam taikoma griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas nužudė kitą žmogų baudžiamas laisvės atėmimu nuo 7 iki 15 metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
Naujausi komentarai