Stotelėje rastas sužalotas panevėžietis neišgyveno

Pasak pareigūnų, 1958 metais gimęs vyras autobusų stotelėje aptiktas rugpjūčio 26 d. apie 9 val.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
Panevėžyje, Nemuno gatvėje, esančioje stotelėje rastas sužalotas vyras mirė greitosios medicinos pagalbos (GMP) automobilyje, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.
