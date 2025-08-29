Sukčiai iš gyventojų pasisavino beveik 75 tūkst. eurų

Nurodoma, kad ketvirtadienį į Šiaulių policijos komisariatą kreipėsi 1968 m. gimusi moteris, kuri pareiškė, kad pirmadienį, apie 9 val., jai būnant namuose, Šiauliuose, paskambino rusiškai kalbantys nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijos bendrovės ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo elektroninės bankininkystės prisijungimo slaptažodžius ir neteisėtai atliko 11 880 eurų pavedimą į kito asmens sąskaitą.
Šiuo atveju pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo, neteisėto disponavimo elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės duomenų panaudojimo bei dėl neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos.
Dar vienas pranešimas apie sukčiavimą buvo gautas ketvirtadienį, apie 15.40 val., kai į Vilniaus miesto policijos komisariatą kreipėsi 1985 m. gimęs vyras. Jis pareiškė, kad nuo rugpjūčio 9 d. iki rugpjūčio 27 d., Vilniuje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstamas vyriškis, kalbėjęs rusiškai. Jis prisistatė kriptovaliutų investavimo ekspertu bei apgaulės būdu išviliojo 15 tūkst. eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Tos pačios dienos vakarą, apie 18.36 val., į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi 1937 m. gimusi moteris, pareiškusi, jog tą pačią dieną apie 14 val. į jos butą Kaune apgaulės būdu pateko nepažįstama moteris, kuri, teigdama, jog keičia skaitliukus bei nori juos apžiūrėti, iš svetainėje esančios spintos stalčiaus pasisavino 30 tūkst. eurų ir dokumentus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Ketvirtasis sukčiavimo atvejis užfiksuotas Klaipėdoje. Čia ketvirtadienį, apie 19.58 val., į Klaipėdos vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi 1958 m. gimęs vyras. Jis pareiškė, kad jam į mobiliojo ryšio telefoną paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę policijos ir banko darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 17 850 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Naujausi komentarai