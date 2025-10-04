Sukčiai iš Lietuvos gyventojų išviliojo beveik 120 tūkst. eurų

Kaip šeštadienį paskelbė Policijos departamentas, 45 tūkst. eurų iš 1956 metais gimusios moters Klaipėdoje ketvirtadienį apie 13.38 val. išviliojo jai paskambinęs rusiškai kalbėjęs vyras, kuris prisistatė mokesčių inspekcijos darbuotoju.
Kitas sukčius ketvirtadienį apie 14 val. paskambino 1953 metais gimusiam Šalčininkų rajono gyventojui ir prisistatęs policijos pareigūnu išviliojo 31 tūkst. eurų.
Dar 23,67 tūkst. eurų nuo rugsėjo 11 iki spalio 1 dienos išviliota iš 1972 metais gimusio Tauragės rajono gyventojo, kuriam nepažįstamas asmuo pasiūlė užsidirbti per internetinį tinklapį to toproductsup.com.
12,34 tūkst. eurų neteko 1952 metais gimusi Lentvario gyventoja, iš kurios rugsėjo 26 dieną paskambinę saugumo departamento ir banko darbuotojais prisistatę rusiškai kalbantys asmenys išviliojo banko kortelę ir pasisavino pinigus.
Tuo metu Alytaus rajono policija šeštadienį pranešė, kad penktadienį gavo 1968 metais gimusio vyro pranešimą, jog apgaule iš jo banko sąskaitos išviliota 6,7 tūkst. eurų.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagystės.
Naujausi komentarai