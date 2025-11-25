Sukčiai tautiečius mulkina ir toliau: išviliotos sumos – įspūdingos

Lapkričio 24 d. 9.43 val. į Vilniaus apskr. VPK kreipėsi vyras (gim. 1978 m.). Jis pareiškė, kad nuo spalio 25 d. iki lapkričio 21 d. Vilniuje, Vėtrungių gatvėje, būnant namuose, į programėlę „Messenger“ iš nepažįstamo asmens gavo pasiūlymą investuoti pinigus elektroninėje svetainėje.
Prisijungus prie atsiųstos nuorodos, nepažįstami asmenys apgaulės būdu pasisavino per 30 tūkst. eurų, pranešė Policijos departamentas.
12.20 val. policija sulaukė dar vieno pranešimo apie sukčių įvykdytą nusikaltimą – į Vilniaus apskr. VPK Vilniaus m. PK kreipėsi moteris (gim. 1959 m.). Ji pareiškė, kad praeitą savaitę Vilniuje, Taikos gatvėje, būnant namuose, jai dvi dienas skambino nepažįstami asmenys, jie bendravo rusų kalba.
Prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu jie išviliojo 25 tūkst. eurų.
Moteris pinigus atidavė atvykusiam nepažįstamam vyriškiui.
Po 11 val. į Utenos apskr. VPK kreipėsi moteris (gim. 1953 m.). Ji pareiškė, kad spalio mėn. nežinomi asmenys, nenustatytu būdu, iš jos banko sąskaitos pasisavino 18,2 tūkst. eurų. Aplinkybės tiriamos.
Panašiu metu į Kauno apskr. VPK kreipėsi moteris (gim. 1959 m.). Ji pareiškė, kad sukčiai ją mulkino kelis mėnesius ir išviliojo beveik 11 tūkst. eurų.
Nukentėjusiosios teigimu, nuo rugsėjo 2 d. iki lapkričio 20 d. Vilkaviškio rajone, būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys, jie bendravo rusų kalba.
Pasiūlę investuoti į kriptovaliutą, apgaulės būdu jie išviliojo 10 tūkst. 941 eurą.
Naujausi komentarai