Tautiečiai nepasimoko – sukčiams atiduoda įspūdingas sumas

Anot Policijos departamento pranešimo, 1964 metais gimusi vilnietė pareiškė, kad lapkričio 13 d. jai paskambino nepažįstami asmenys, kurie kalbėjo rusiškai, prisistatė banko bei policijos darbuotojais ir apgaule pasisavino jos banko kortelę. Iš moters sąskaitos neteisėtai išgryninta 15 tūkst. eurų.
Panašiu pačiu būdu nukentėjo ir kita 1947 metais gimusi sostinės gyventoja. Jai paskambinę pareigūnais apsimetę rusakalbiai išviliojo 12 tūkst. 800 eurų.
1986 metais gimęs Vilniaus rajono gyventojas neteko 14 tūkst. 200 eurų, kai patikėjo rusiškai kalbančiu investicinės įmonės atstovu prisistačiusi asmeniu.
Į pareigūnus taip pat kreipėsi 1950 metais gimusi tauragiškė. Ji tvirtino, kad lapkričio 6 dieną Tauragėje prisijungusi prie fiktyvios banko paskyros prarado 11 tūkst. 285 eurus.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Naujausi komentarai