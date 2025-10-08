Sustabdytame automobilyje – dėžės kontrabandinių cigarečių ir narkotikai

Patruliuojantis Druskininkų policijos ekipažas, važiuodamas Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Didžiasalio kaimo teritorijoje, atkreipė dėmesį į įtarimą sukėlusį automobilį „Škoda Octavia“ ir nusprendė jį patikrinti.
Apžiūrint transporto priemonę, jos salone pareigūnai aptiko sukrautas dėžes su, kaip įtariama, kontrabandinėmis cigaretėmis. Iš viso automobilyje rasta 14,5 tūkst. pakelių rūkalų be Lietuvoje galiojančio žymėjimo.
1992 metais gimęs „Škoda Octavia“ vairuotojas ir kartu važiavusi 1999 metais gimusi moteris buvo sulaikyti.
Atlikus detalesnę transporto priemonės apžiūrą, joje taip pat aptikti folijos paketėliai su baltos spalvos milteliais, įtariama – narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis.
Tęsiant tyrimą, kratos metu garažų masyve aptikta dar apie 10 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių. Iš viso paimta daugiau kaip 24 tūkst. pakelių rūkalų, kurių vertė, įskaičiuojant privalomus mokesčius, gali siekti daugiau nei 130 tūkst. eurų.
Tiek vyras, tiek moteris anksčiau buvo bausti administracine tvarka už neteisėtą disponavimą akcizinėmis prekėmis, o moteris – už tokią veiką teista.
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.
Abiem asmenims pareikšti įtarimai, paskirtos kardomosios priemonės – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti.
