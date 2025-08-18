Tarybos nario pareigas ėjęs Tomas Martinaitis, įtariama, pasisavino apie 3,5 tūkst. eurų

Generalinei prokurorei Nidai Grunskienei praėjusią savaitę paprašius Seimo panaikinti parlamentaro T. Martinaičio teisinę neliečiamybę, portalas „Delfi“ skelbia, jog parlamentui pateiktame teisėsaugos rašte nurodoma, jog turimi duomenys leidžia manyti, kad politikas galėjo suklastoti 12 dokumentų – tarybos nario išlaidų ataskaitų.
Manoma, kad į minėtas ataskaitas buvo įtraukti kvitai už įgytus degalus už maždaug 2 tūkst. eurų. Kaip skelbia „Delfi“, teisėsaugos duomenimis, išlaidos už degalus apmokėtos 29 skirtingomis mokėjimo kortelėmis, kurios priklauso ne T. Martinaičiui, o 26 fiziniams asmenims, 2 juridiniams asmenims, 1 mokėjimo kortelė išduota užsienio banko.
Taip pat skelbiama, kad į ataskaitas T. Martinaitis įtraukė atostogų metu patirtas 1 158,19 eurų išlaidas už degalus bei komandiruočių metu patirtas 322,95 eurų išlaidas už degalus. Skaičiuojama, kad iš viso T. Martinaitis galėjo pasisavinti Akmenės rajono savivaldybės administracijai priklausantį turtą, tai yra pinigus, kurių bendra suma – 3 525,77 euro.
T. Martinaitis 2019-2024 m. ėjo Akmenės rajono savivaldybės vicemero pareigas.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę generalinė prokurorė Nida Grunskienė paskelbė išsiuntusi kreipimasi Seimui dėl „čekiukų“ byloje figūruojančio T. Martinaičio teisinės neliečiamybės panaikinimo.
Pats T. Martinaitis Eltai sakė, kad teigė esantis pasiryžęs nesislėpti už teisinės neliečiamybės.
Socdemas pripažino, kad teikdamas dokumentus savivaldybei apie savo kuro išlaidas galėjo padaryti klaidų.
„Tuo laikotarpiu aš manau, kad tam tikrų klaidų padariau. Tą atskleidė savivaldybės kontrolierės pateiktos ataskaitos, kuriose apžvelgta kiekvieno savivaldybės tarybos nario situacija. Kokios tos pasekmės bus, sunku dabar komentuoti. Bet norėjau pasakyti, kad kur buvo keliami klausimai dėl ne mano kuro kortelių, tai žiūrėjau, ar ten žmonos, ar ne žmonos. Visus tuos pinigus grąžinau. Viliuosi, kad tai irgi padės išspręsti visą šita nemalonią situaciją, kaip įmanoma, greičiau“, – aiškino politikas.
T. Martinaitis teigė tiksliai nepamenantis, kiek pinigų grąžino savivaldybei, tačiau teigė, jog tai turėtų būti apie 2,5-3 tūkst. eurų.
Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
Naujausi komentarai