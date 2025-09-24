Seime – dar keli „čekutininkai“: mokesčių mokėtojai mokėjo net už įdegio kremą

Šįkart generalinė prokurorė Seimo prašė naikinti „aušriečio“ Sauliaus Bucevičiaus teisinę neliečiamybę.
„Mūsų paskaičiavimais, pasisavinta turto galimai už 818 eurų 88 centus“, – informavo generalinė prokurorė Nida Grunskienė.
Prokurorai turi duomenų, kad dirbdamas Akmenės rajono tarybos nariu, S. Bucevičius dėl kelių šimtų eurų kelis kartus klastojo dokumentus.
„Jeigu klaida padaryta iki 300 eurų, tai klausimas – ar čia valstybės pamatas, ar čia valstybės interesas? Kiek ikiteisminiai tyrimai kainuoja?“ – stebėjosi Seimo narys S. Bucevičius.
S. Bucevičius žada pats atsisakyti teisinės neliečiamybės, todėl Seimas kitame posėdyje turėtų jį ir perduoti teisėsaugai.
Antradienį Seimas panaikino dviejų socialdemokratų teisinę neliečiamybę.
Tomui Martinaičiui prokurorai nori pateikti įtarimus, kad, dirbdamas Akmenės rajono tarybos nariu, dvylika kartų klastojo dokumentus ir pasisavino 3,5 tūkstančio eurų.
„Noriu teisingo teisminio proceso, pasitikiu valstybe, teisine sistema“, – kalbėjo Seimo narys T. Martinaitis.
Seimas panaikino ir socialdemokrato, susisiekimo ministro E. Sabučio teisinę neliečiamybę. Prokurorų duomenimis, jis, būdamas Jonavos rajono tarybos nariu, aštuoniolika kartų klastojo dokumentus dėl 3 tūkst. eurų.
E. Sabutis taip pat atsisakė teisinės neliečiamybės, bet garsiai išsakė seniai aptarinėjamas politines dvejones.
„Kodėl kai kurie įvykiai vyksta tada, kai įvyksta, ir neįvyksta tada, kai atrodytų, kad galėtų įvykti?“ – klausė Seimo narys.
Jis prašė pagalvoti – sutapimas ar ne, kad teisėsauga su tyrimais dėl „čekiukų“ jau du kartus galėjo lemti, kas bus Lietuvos premjeras.
Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius buvo teisiamas dėl „čekiukų“, bet bylos galutinai nutrauktos. O įtarimų sulaukė tuomet, kai pradėtas vadinti „be penkių minučių premjeru“.
„Kažkodėl tuometinio mero byla išskirta ir nagrinėta viena pirmųjų. Greičiausiai visiškas atsitiktinumas“, – ironizavo E. Sabutis.
Vasarą pats E. Sabutis laikytas labai realiu kandidatu pakeisti kritusį premjerą Gintautą Palucką. Paskutinėmis valandomis – kai socdemų prezidiumas jau susirinko balsuoti, kelti į premjerus E. Sabutį ar Ingą Ruginienę – jis sužinojo, kad yra tiriamas dėl „čekiukų“.
„Lemiamą apsisprendimo akimirką sulaukiau žinios, kad man suteikiamas specialaus liudytojo statusas“, – pasakojo Seimo narys.
E. Sabutis atsiėmė kandidatūrą ir taip socialdemokratai be konkurencijos premjere Lietuvai parinko I. Ruginienę.
O Kaune prieš teismą dėl „čekiukų“ stojo Kaišiadorių rajono meras Šarūnas Čėsna. Jis kaltinamas pasisavinęs puspenkto tūkstančio eurų.
Važinėjo savo įmonės mašina, bet už degalus mokėjo mokesčių mokėtojai. Meras kaltinamas, kad dokumentus klastojo masiškai.
„42 veiklos ataskaitos, kuriose vienoje pasitaikydavo ir po keletą čekių, keliančių įtarimą“, – nurodė prokuroras Valentinas Alekna.
Mokesčių mokėtojai mokėjo net už mero ar gal jo žmonos įdegio kremą. Pats meras bėdos nemato.
„Tai yra mano žmonos, tikrai įsivėlė klaida. Nors savaiminis įdegis labai svarbus – reikia prieš rinkėjus atrodyti gražiai“, – aiškino Kaišiadorių rajono meras Š. Čėsna.
Panašių bylų dabar apstu. Tačiau Seimas perėmė iniciatyvą – pakeitė Baudžiamąjį kodeksą ir nuo šiol tirti „čekiukus“ bus daug sunkiau.
„Tai ne mums, STT ar kitiems, kurie atlieka veiksmus. Prokurorai tik sankcionuoja“, – užsiminė generalinė prokurorė.
Dėl „čekiukų“ nebelieka kriminalinės žvalgybos priemonių. Pareigūnai negalės stebėti politiko ar jo finansų taip, kad jis nežinotų, jog yra stebimas. Prokurorų nuomonės politikai net neklausė.
„Mes turime kitą poziciją. Bet kadangi nebuvo derinta, tai savo nuomonę pasiliksiu“, – lakoniškai pridūrė N. Grunskienė.
„Čekiukų“ nusikaltimai bus laikomi nebe sunkiais, o apysunkiais. Tai iš esmės keičia – švelnina bausmes.
„Atsiranda galimybė atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės. Tai čia, matyt, ir yra ta amnestija, kurios „čekutininkai“, tarybų nariai, taip prašė“, – pabrėžė Seimo narė Agnė Širinskienė.
„Čekutininkams“ naudingas įstatymas priimtas vos dviem balsais daugiau, nei būtina. Bet balsavo bent keturi asmeniškai suinteresuoti „čekiukų“ tyrimų dalyviai. Jei ne jų balsai, balsavimas būtų neįvykęs.
„Kalbant apie šį projektą, jis ydingas nuo jo pateikimo momento. Ydingas, nes jį pasirašė asmenys, kurie yra prokurorų darbotvarkėje“, – kritikavo Seimo narys Vitalijus Gailius.
Švelnesnės bausmės įsigalios, jei jas pasirašys prezidentas Gitanas Nausėda.
