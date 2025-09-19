Per sukąstus dantis teisinės neliečiamybės atsisakęs Sabutis: nesijaučiu kaltas

Ketvirtadienį Seime – generalinė prokurorė. Nors prašyti teisinės neliečiamybės panaikinimo atėjo dėl trijų parlamentarų, rado tik du – „aušrietis“ Saulius Bucevičius nepasirodė.
„S. Bucevičius išvažiavęs į komandiruotę. Kažkaip nesužiūrėjo tos darbotvarkės, kai atėjo prokurorė, tai klausimą atidėjome vėliau“, – aiškino Seimo narys Robertas Puchovičius.
Anot „aušriečių“, tai grynai techninė klaida.
„Komandiruotė yra Europos pirmininkavimas į Daniją, jis vadovauja delegacijai“, – komentavo „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
S. Bucevičius už savo teisinį imunitetą žadėjo kovoti.
„Nesutinku, kad būtų atimta neliečiamybė, kovosiu. Tai su kuo kovos, su Gentvilu? Juk Gentvilas jo nekaltina niekuo, jam klausimų turi teisėsauga – eik ir kovok su teisėsauga“, – ironizavo Seimo narys Eugenijus Gentvilas.
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė dėl jo grįš dar kartą. Įtariama, kad būdamas Akmenės rajono savivaldybės taryboje, S. Bucevičius galėjo pasisavinti 900 eurų.
„Nematome, kad dėl tokios sumos reikėtų daryti visą šou“, – kalbėjo R. Puchovičius.
„Narkotikai teka upeliais, nusikalstamas pasaulis toliau daro nusikaltimus, o mes tąsomės su kažkokiu „čekučiu“ – su šimtu ar ten 1–2 tūkst. eurų“, – piktinosi R. Žemaitaitis.
Kiti du „prisičekutinę“ – socialdemokratai.
„Nemalonu, norėtųsi, kad geriau dėl gerų darbų žmonės mane vertintų ir žinotų, bet situacija yra tokia, kokia yra“, – atviravo Seimo narys Tomas Martinaitis.
T. Martinaitį generalinė prokurorė nori patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir turto pasisavinimo.
„2044, berods, eurai yra už įsipiltus degalus, taip pat apmokėta 29 mokėjimo kortelėmis – 26 fizinių asmenų, 2 juridinių ir 1 užsienio banko išduota mokėjimo kortele“, – aiškino N. Grunskienė.
Galimai daugiau nei tūkstantį eurų už degalus kompensavosi ir per atostogas. Bendra suma, kurią galėjo pasisavinti – daugiau nei 3,5 tūkst. eurų.
„Atsakomybę turi jausti visi politikai, kurie visą nepriklausomybės laikotarpį, pirmiausia, sudarė tokią galimybę, kad tos problemos iškilo. Dabar moralinė atsakomybė turbūt tenka visoms politinėms partijoms“, – akcentavo T. Martinaitis.
E. Sabučiui dėl „čekiukų“ jau teko atsiimti savo kandidatūrą į premjerus, nebuvo paskirtas į ministrus.
„Nesijaučiu kaltas, bet atsakomybės nesikratysiu“, – pabrėžė laikinasis susisiekimo ministras E. Sabutis.
Jis įtariamas piktnaudžiavimu, svetimo turto pasisavinimu, suklastojęs 18 dokumentų. Apmokėjo degalus iš daugiau nei dešimties skirtingų banko kortelių, mokėjo už televizijos įrangą.
„Pasisavinta, galimai, suma yra 2955 eurai“, – informavo generalinė prokurorė.
Tiek vienas, tiek kitas sutiko atsisakyti teisinės neliečiamybės. Tada tvarka paprastesnė.
Problemos dėl „čekiukų“ politikus persekioja jau treti metai.
Per 100 savivaldybių tarybų narių kreipėsi į prezidentą, nors šis teismams įtakos daryti negali. Jie prašė, kad jų bylos, kaip Mindaugo Sinkevičiaus, būtų nutrauktos. Tam pritarė ir būsimoji teisingumo ministrė.
„Adekvati bausmė būtų grąžinimas tų neteisingai panaudotų lėšų atgal į savivaldybių biudžetus“, – įsitikinusi paskirtoji teisingumo ministrė Rita Tamšunienė.
Bet ne prezidentas.
„Amnestijos kažkokios urminės tikrai negali būti“, – užtikrino prezidentas Gitanas Nausėda.
„Aišku, čia visuomenė gali smerkti mane už tai, bet aš prioritetus valstybės, jei būčiau vadovas, aiškiai dėčiau visai kitur. Baudžiamąjį kodeksą keisčiau tam, kad būtų baudos: pasisavinai tūkstantį eurų – dėk 10 tūkst. eurų baudą ir bus baigta“, – dėstė „Nemuno aušros“ lyderis.
Anot prezidento, užtektų baudžiamąjį kodeksą pakoreguoti, kaip siūlo Teisės ir teisėtvarkos komitetas.
„Labai tikiuosi, kad Seimas priims tokius sprendimus, kurie nesukels nusivylimo visuomenei“, – pridūrė G. Nausėda.
Komitetas siūlo už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi ar įgaliojimų viršijimą švelninti tik griežčiausią – laisvės atėmimo bausmę. Ją sumažinus metais, nusikaltimas nebebūtų laikomas sunkiu.
Kiek anksčiau politikai bandė prastumti pataisą, kad atsakomybė būtų taikoma tik už padarytą didelę – nuo 20 tūkst. siekiančią turtinę žalą.
