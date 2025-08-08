Po žinios dėl Sabučio – socialdemokratų reakcija

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) žada E. Sabučio atžvilgiu elgtis pagal jos statutą.
„Specialiojo liudytojo statusas nereiškia, kad E. Sabučiui yra pareikšti įtarimai. Tai procesinis statusas, leidžiantis tyrėjams gauti iš jo informaciją ir išsiaiškinti visas aplinkybes“, – teigiama partijos BNS penktadienį perduotame komentare.
„Bet kokių sankcijų taikymas Eugenijui Sabučiui, kaip ir bet kuriam kitam partijos nariui, priklausys nuo pasikeitusių aplinkybių ir bus vykdomas griežtai laikantis LSDP statute nustatytos tvarkos“, – rašoma jame.
Partija pabrėžė, jog pasitiki teisėsaugos institucijomis ir jų procesais, tikisi, kad visi faktai bus įvertinti skaidriai bei objektyviai.
LSDP statutas numato, kad partijos narys „turi laikinai sustabdyti savo narystę partijoje, jei to reikalauja įstatymas arba iki paaiškės jam keliamų kaltinimų pagrįstumas arba iki bus paneigta asmenį (ir partiją) kompromituojanti informacija“.
BNS rašė, kad E. Sabučiui specialiojo liudytojo statusas „čekiukų“ byloje suteiktas tiriant jo kaip buvusio Jonavos rajono savivaldybės nario kanceliarinių lėšų naudojimą.
Apie tai BNS penktadienį patvirtino Generalinė prokuratūra ir Specialiųjų tyrimų tarnyba.
Specialiojo liudytojo statusas asmeniui suteikiamas, kai jis apklausiamas apie savo veiksmus, bet pagrindo įtarimams pareikšti nepakanka.
Pirmasis apie tai pranešė naujienų portalas „Lrytas“.
Kauno apygardos prokuratūros atstovė Agnė Pociūtė BNS nurodė, kad statusas E. Sabučiui suteiktas „tiriant savivaldybės biudžeto išmokų teisėtumą 2019–2023 metų kadencijos Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariams“.
Minimoje savivaldos kadencijoje E. Sabutis Jonavos vicemero ir tarybos nario pareigas ėjo 2019–2020 metais, o po to buvo išrinktas į Seimą.
2024 metais Seimo rinkimus laimėjus socialdemokratams, politikas paskirtas susisiekimo ministru.
BNS rašė, kad šią savaitę E. Sabutis buvo svarstomas tarp pretendentų tapti ministru pirmininku atsistatydinus Gintautui Paluckui, tačiau paskutinę akimirką socialdemokratų prezidiumo posėdyje atsiėmė savo kandidatūrą. Partija į pareigas nominavo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.
