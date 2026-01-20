Teisėsauga „čekiukų“ tyrime pareiškė įtarimus Šiaulių tarybos nariui Antanui Sireikai

„Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) atliekant, o prokuratūrai vadovaujant ikiteisminiams tyrimams dėl galimo savivaldybių tarybos narių piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, skiriamas jų, kaip tarybos narių, veiklos išlaidoms apmokėti, pareikšti įtarimai Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariui Antanui Sireikai“, – antradienį pranešė STT.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, A. Sireika, 2019–2023 metais eidamas Šiaulių tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė jo, kaip tarybos nario išlaidų avanso apyskaitas ir išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas.
Pasak teisėsaugos, tokiu būdu A. Sireika savivaldybės administracijai galimai padarė daugiau nei 3 tūkst. eurų žalą, jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
A. Sireika į tarybą išrinktas su Šiaulių mero Artūro Visocko rinkimų komitetu „Dirbame miestui“, 2024 metais su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga nesėkmingai kandidatavo Seimo rinkimuose.
Jis buvo ilgametis krepšinio klubo Šiaulių „Šiauliai“ vyriausiasis treneris, reprezentacinę miesto komandą su pertraukomis treniravo nuo 1995 iki 2023 metų. A. Sireika taip pat yra treniravęs Kauno „Žalgirį“, Vilniaus „Lietuvos rytą“, Utenos „Juventus“, Kazanės „UNIKS“.
2003 metais A. Sireika su Lietuvos vyrų krepšinio rinktine tapo Europos čempionu.
BNS skelbė, kad Seimas pernai rugsėjį priėmė Baudžiamojo kodekso pataisas, kuriomis metais sumažino bausmes už tarnautojų ir politikų piktnaudžiavimą. Dėl to pakitus nusikaltimo kvalifikacijai, jis vietoje sunkaus laikomas apysunkiu.
Šių pataisų priėmimą opoziciniai parlamentarai yra apskundę Konstituciniam Teismui.
Pareiškėjų teigimu, priimant pataisas dalyvavo šeši Seimo nariai, galimai turėję asmeninį suinteresuotumą ginčijamo įstatymo priėmimu, nes už tam tikras jų veikas gresia arba galėjo grėsti baudžiamoji atsakomybė, kuri projektu sušvelninta.
Įtarimai ir kaltinimai piktnaudžiavimu figūruoja visose „čekiukų“ bylose.
