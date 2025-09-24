Teisiamųjų suole – 31-erių vyras: gabeno 426 tūkst. eurų vertės cigarečių krovinį

Ikiteisminį tyrimą atliko Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos pasienio rinktinė.
Baudžiamosios bylos duomenimis, vasario 24-osios rytą Mažeikių rajone kaltinamasis neteisėtai įgijo akcizais apmokestinamas prekes – cigaretes, kurios nebuvo paženklintos banderolėmis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
Nustatyta, kad vyras rūkalus gabeno mikroautobusu per Lietuvos teritoriją, kol Kaišiadorių rajone buvo sulaikytas policijos pareigūnų. Apžiūrėdami transporto priemonę, pareigūnai aptiko kartonines dėžes, kuriose buvo rasti 95 tūkst. 526 pakeliai cigarečių, kurių bendra muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, siekė daugiau nei 426 tūkst. eurų.
Ikiteisminio tyrimo metu vyras savo kaltę pripažino.
Baudžiamasis kodeksas už neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, kai jų vertė viršija 900 MGL sumą (45 tūkst. eurų), numato baudą arba laisvės atėmimą iki aštuonerių metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
Naujausi komentarai