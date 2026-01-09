 Tauragės rajone sulaikytas vyras: mikroautobusu gabeno 3 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių

Tauragės rajone sulaikytas vyras: mikroautobusu gabeno 3 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių

2026-01-09 18:10
BNS inf.

Tauragės rajone, Batakių kaime, sulaikytas 3 tūkst. pakelių cigarečių mikroautobusu gabenęs Vilniaus rajono gyventojas, penktadienį pranešė Tauragės apskrities policija.

Tauragės rajone sulaikytas vyras: mikroautobusu gabeno 3 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių / Asociatyvi freepik nuotr.

Policijos teigimu, ketvirtadienį apie 12.10 val. pareigūnai sustabdė automobilį „Ford Transit Custom“, kurį vairavo 37 metų vyras.

Transporto priemonėje buvo aptikta 3 tūkst. pakelių cigarečių „Marlboro Gold“, nepaženklintų lietuviškomis banderolėmis. Nelegalių tabako gaminių vertė viršija 14 tūkstančių eurų.

Automobilis ir nelegalūs rūkalai sulaikyti, pradėtas ikiteisminis tyrimas už neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis.

Policija primena, kad neteisėtas disponavimas akcizais apmokestinamomis prekėmis yra laikomas nusikalstama veika.

Tauragės rajonas
cigarečių kontrabanda
Mikroautobusas

