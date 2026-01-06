Teismas Šiaulių mero korupcijos byloje apklaus du liudytojus, tarp jų – „Šiaulių šviesos“ vadovą

„Numatyta liudytojų apklausa, iki pirmadienio popietės prašymų atidėti posėdį teismas nebuvo gavęs“, – BNS nurodė teismo atstovas Vytautas Jončas.
Jo duomenimis, antradienį teismas numato apklausti du liudytojus, tarp jų – „Šiaulių šviesos“ vadovą Tomą Petreikį, jam ikiteisminiame tyrime buvo suteiktas specialiojo liudytojo statusas.
Europos prokuratūra BNS pažymėjo, kad T. Petreikis viso tyrimo metu turėjo liudytojo statusą. Šioje byloje nebuvo įtariamųjų, kurių atžvilgiu tyrimai būtų nutraukti dėl jų bendradarbiavimo su teisėsauga.
Valstybinį kaltinimą palaikanti Europos deleguotoji prokurorė Jurgita Steponavičiūtė-Otto byloje yra pareiškusi daugiau kaip 54 tūkst. eurų civilinį ieškinį turtinei žalai, padarytai bendrovei „Šiaulių šviesa“ ir Europos Sąjungos (ES) biudžetui, atlyginti.
Kaip rašė BNS, šios baudžiamosios bylos Šiaulių apygardos teismas ėmėsi pernai spalį.
Joje A. Visockas ir dar du asmenys kaltinami piktnaudžiavimu bei pasikėsinimu sukčiauti, galimai neskaidriai organizuojant 1,7 mln. eurų vertės miesto gatvių apšvietimo įrengimo viešąjį pirkimą.
Šiaulių meras kaltinamas piktnaudžiaudamas tarnyba daręs neteisėtą įtaką viešųjų pirkimų procedūrai, siekdamas turtinės naudos viešųjų pirkimų konkurse dalyvavusios privačios bendrovės akcininkui bei kitokios naudos sau.
A. Visockas taip pat kaltinamas siekęs paveikti liudytoją, kad ikiteisminio tyrimo metu ir teisme šis duotų melagingus parodymus.
Kiti du kaltinamieji yra bendrovės „Etenders Baltija“ direktorius, viešojo pirkimo komisijos narys Rytis Maliukevičius bei viešajame pirkime dalyvavusios įmonės „Infes Tech“ buvęs akcininkas Danielis Krinickis, irgi dalyvavęs viešojo pirkimo komisijoje.
Visi asmenys kaltinami nusikalstamas veikas padarę veikdami organizuota grupe.
A. Visockas anksčiau BNS teigė viską daręs viešojo intereso naudai, o kaltinimus vadino vėjais.
