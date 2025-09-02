Teismas skelbs sprendimą Seimo vicepirmininkės Daivos Žebelienės „čekiukų“ byloje

Prokuratūra iš politikės siekia priteisti beveik 8 tūkst. eurų kaip nepagrįstai išmokėtus už kompensuotas išlaidas degalams D. Žebelienei dirbant Šilutės rajono savivaldybės taryboje.
D. Žebelienės byla neteisėto praturtėjimo teismui perduota pernai vasarą, tačiau ji pradėta nagrinėti šį birželį, nes politikė anksčiau buvo išreiškusi poziciją su ieškove sudaryti taikos sutartį.
Dabartinė Seimo vicepirmininkė, į parlamentą išrinktą su „Nemuno aušra“, 2019–2021 metais ėjo Šilutės rajono savivaldybės tarybos narės pareigas.
Teisėsaugos tyrimai dėl vadinamųjų čekiukų pradėti po to, kai viešinti galimą piktnaudžiavimą savivaldybių tarybų narių išmokomis pradėjo visuomenininkas Andrius Tapinas, inicijavęs akciją „Skaidrinam“.
