Teismas spręs, ar pratęsti terorizmu kaltinamų užsieniečių suėmimą

Prokuratūra teismui baudžiamąją bylą, kurioje šeši užsieniečiai kaltinami pasikėsinimu 2024-ųjų rugsėjį įvykdyti teroro išpuolį Šiauliuose, perdavė sausio viduryje.
Kaltinamieji yra suimti. Dabar jų suėmimo terminas artėja prie pabaigos, tad jį norima pratęsti.
Terorizmu kaltinami suimtieji yra Ispanijos, Kolumbijos, Kubos, Rusijos ir Baltarusijos piliečiai.
Prokuratūros žiniomis, teroristai taikėsi į Šiauliuose veikiančios bendrovės „TVC Solutions“ infrastruktūrą ir produkciją – radijo bangų spektro analizavimo mobilias stotis, kurios buvo skirtos Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms.
Ikiteisminio tyrimo duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad diversijas Šiauliuose buvo bandoma įvykdyti Rusijos vyriausiosios žvalgybos valdybos GRU nurodymu ir naudai.
Dar keturių įtariamųjų atžvilgiu ikiteisminis tyrimas tęsiamas.
Vienas iš jų yra sulaikytas Kolumbijoje vykdant prokuratūros paskelbtą tarptautinę paiešką ir šiuo metu pradėtas jo ekstradicijos į Lietuvą procesas, kitų trijų įtariamųjų atžvilgiu paskelbtos tarptautinės paieškos.
Lietuvos teisėsauga ieško 1991 metais gimusio Kubos piliečio Alexeis Pecoros (Aleksejaus Pekoros), 1991 metais gimusio Kubos ir Rusijos piliečio Oemis Romagozos Durruthy (Oemio Romagosos Duručio) bei 1965 metais gimusios Kubos ir Ispanijos pilietės Mayros Eukaris De La Lastros Nistal (Mairos Eukaris De La Lastros Nistal). Lietuvos specialiųjų tarnybų žiniomis, visi ieškomi asmenys yra Rusijoje.
Bylos duomenimis, dalis asmenų atvyko į Lietuvą bei surinkę duomenis apie bendrovę ir jos infrastruktūrą perdavė juos nusikalstamų veikų organizatoriams.
Vėliau į Lietuvą atvyko Ispanijos pilietis ir kitas asmuo, turintis Ispanijos ir Kolumbijos pilietybes. Jie bandė padegti radijo bangų spektro analizavimo stotis, tačiau išpuolio įvykdyti nepavyko sutrukdžius praeiviams, tuomet kaltinamieji išvyko į Latviją, kur buvo sulaikyti.
Nepavykus pirmajam išpuoliui, po kelių dienų į Lietuvą atvyko kiti du kaltinamieji – Rusijos ir Baltarusijos piliečiai, kurie siekė pabaigti nusikaltimą.
Jie išpylė degų skystį ir jį padegę pasišalino. Tačiau ugnis nesukėlė didelės grėsmės karinei technikai.
Paskui į Lietuvą iš Rusijos atvyko Kubos pilietė, kuri duomenis apie padarytą žalą perdavė nusikalstamos veikos organizatoriams.
Sunkiausias kaltinamiesiems inkriminuojamas nusikaltimas yra dalyvavimas organizuotoje teroristinėje grupėje, už tai Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą nuo penkerių iki 15 metų.
