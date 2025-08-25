Teismui perduota Marijampolės tarybos nario Makausko „čekiukų“ byla

Kaip pirmadienį pranešė Generalinė prokuratūra, 2019–2021 metais eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas, R. Makauskas, įtariama, suklastojo 26 tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų įsigijimo ir transporto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad R. Makauskas apgaule savo naudai įgijo 5 tūkst. eurų, priklausiusių Marijampolės savivaldybės administracijai.
Politikas taip pat kaltinamas, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir teise gauti išmokas su jo, kaip tarybos nario, susijusios veiklos išlaidoms padengti, siekiant sau turtinės naudos.
Manoma, kad jis, tyčia pažeisdamas tarybos nario veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir nuostatas, aktyviais, sistemingais, ilgą laiką trukusiais neteisėtais veiksmais iškraipė jam, kaip valstybės tarnautojui, suteiktų teisių esmę, sumenkino tarybos nario autoritetą ir visuomenės pasitikėjimą juo, pakenkė Marijampolės savivaldybės ir tarybos įvaizdžiui bei sumenkino jų prestižą.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras. Ikiteisminį tyrimą pradėjo ir atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai.
