Už itin žiaurų poros nužudymą nuteistam Sinickiui teismas sušvelnino bausmę

Teisėjų kolegija nustatė, kad 50-metis nuteistasis atitinka formalųjį kriterijų – yra atlikęs įstatymo nustatytą privalomą paskirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės dalį. Šiuo atveju nuteistasis yra atlikęs daugiau nei 26 metus laisvės atėmimo bausmės iki gyvos galvos.
Apygardos teismas, įvertinęs pateiktą medžiagą, sprendė, kad nuteistojo vykdomos pastangos keisti savo elgesį teigiama linkme sudaro pagrindą manyti, jog jis deda pakankamas pastangas mažinant pakartotinio nusikalstamo elgesio riziką.
Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog nuteistasis skatintas viso 34 kartus, paskutinį kartą 2025-ųjų spalį kas, teismo vertinimu, leidžia daryti išvadą, kad nuteistasis jau yra suvokimo apie savo elgesio keitimą pozityvia linkme procese, todėl jo lūkestis tikėtis konkretaus bausmės atlikimo pabaigos termino yra pagrįstas.
„Nuteistojo dalyvavimas pozityvaus užimtumo priemonėse, teigiamas požiūris į darbą, ryšių su artimaisiais palaikymas, dedamos pastangos keisti bei koreguoti savo elgesį teigiama linkme, jo užimtumas bei sukaupti įgūdžiai, kriminalinės subkultūros taisyklių nesilaikymas, leidžia daryti išvadą, kad yra visos sąlygos R. Sinickiui paskirtą laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę pakeisti terminuoto laisvės atėmimo bausme“, – rašoma teismo nutartyje.
Minėtas asmuo bausmę atlieka už dar 1998 metais įvykdytą labai sunkų nusikaltimą – kankindamas ar itin žiauriai nužudė du asmenis dėl savanaudiškų paskatų.
Jis su dviem bendrininkais poros namuose nužudė Šiaulių verslininką Algimantą Markauską ir jo draugę Saulę Beleckytę, dirbusią Šiaulių teisme.
R. Sinickis į A. Markauską iš automato iššovė šešis kartus, po to šovė į moterį. Jis peršovė jai pilvą, bet tada ginklas užsikirto, todėl žudikas perpjovė jai gerklę ir pasmaugė automato diržu.
Nusikaltimas įvykdytas siekiant užvaldyti brangų pastatą Šiauliuose.
Nutartis per septynias dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui.
