Odontologo ir jo žmonos nužudymas: tyrime – šokiruojantis posūkis

Primename, kad odontologo S. Tepe kolegos gruodžio 30-osios rytą paskambino skubiosios pagalbos numeriu, kai vyras nepasirodė darbe.
Vėliau tą patį rytą pora buvo rasta negyva savo namuose, kuriame gyveno su dviem mažamečiais vaikais. Policijos teigimu, vaikai namuose rasti nesužaloti.
Pora buvo rasta su šautinėmis žaizdomis.
Kiek anksčiau Kolumbo policijos departamentas paviešino vaizdo įrašą, kuriame buvo užfiksuotas įtartinas asmuo. Pasidalintoje vaizdo medžiagoje matyti asmuo, vaikščiojęs netoli nužudymo vietos.
Po beveik dviejų savaičių paieškų, šeštadienį dėl dviejų žmogžudystės kaltinimų sulaikytas 39-erių kraujagyslių chirurgas ir buvęs Monique vyras M. D. McKee.
Kolumbo policijos departamento tyrėjai susekė automobilį, kuris atvyko į Weinland Parko rajoną, kur pora gyveno, o vėliau išvyko į Rokfordą, Ilinojaus valstijoje. Jie nustatė, kad automobilio savininkas yra M. D. McKee, rašo CNN.
„Niekas dėl to nebuvo šokiruotas, visi to tikėjomės, bet to nesakėme, nes nenorėjome pakenkti tyrimui“, – apie buvusio M. Tepe vyro sulaikymą „Daily Mail“ sakė šeimos giminaitis.
M. D. McKee ir M. Tepe išsiskyrė po trumpos santuokos 2017 m. gegužę. Įrašai rodo, kad skyrybos buvo draugiškos, praneša „Columbus Dispatch“ .
Policija kol kas nenustatė žmogžudysčių motyvo. Pirmadienį M. D. McKee turėtų pasirodyti teisme.
Naujausi komentarai