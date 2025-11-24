Kelionė virto tragedija: šiurpią paslaugą užsisakiusi 32-ejų moteris aptikta žiauriai nužudyta

Floridos pareigūnai pranešė, kad policijai aptikus britės kūną, vyras buvo sulaikytas. Manoma, kad moteris į JAV atvyko turėdama tikslą būti nužudyta.
Floridos teisėsaugos departamentas pranešė, kad D. Hallui pateikti kaltinimai pirmojo laipsnio žmogžudyste ir pagrobimu po to, kai buvo rasti aukos palaikai.
Pareigūnai pranešime jos neįvardijo, tačiau NBC News matytame dokumente teigiama, kad tai – 32 metų Sonia Exelby iš Portsmuto, Anglijos.
Dokumente nurodoma, kad S. Exelby ilgą laiką kentė nuo psichikos sveikatos problemų, buvo linkusi į savižudybę ir „planavo keliauti į JAV susitikti su interneto vartotojais, kurie sutiktų ją žiauriai nužudyti“.
Britų pareigūnai spalio 13 d. per INTERPOL paskelbė pavojaus signalą dėl dingusios ir galimai pavojuje atsidūrusios moters. Tą pačią dieną ji turėjo grįžti į Jungtinę Karalystę, tačiau į skrydį neatvyko.
Jos kūną spalio 17 d., penktadienį, aptiko Floridos teisėsaugos departamento ir Mariono apygardos šerifo biuro pareigūnai.
„Nustatyta, kad tai – dingusi moteris iš Anglijos, o atlikus tyrimą paaiškėjo, kad jos mirtis – žmogžudystė“, – teigiama FDLE pranešime.
Dokumente teigiama, kad S. Exelby buvo bendravusi su keliais žmonėmis „Telegram“ programėlėje, ketindama 2024 m. vykti į JAV ir būti nužudyta, tačiau tuomet jos planai buvo sustabdyti, o ji pati – gydoma.
Vis dėlto, kaip nurodoma dokumente, kompiuteryje rasti duomenys rodo, kad šiais metais jos savižudiškos mintys atsinaujino ir ji vėl planavo keliauti „kad galimai būtų seksualiai išnaudota, kankinama ir nužudyta nepažįstamų JAV gyventojų“.
Policijos teigimu, D. Hallas ir S. Exelby susitiko nuomojamame „Airbnb“ būste spalio 10-osios savaitgalį ir kelis kartus turėjo lytinių santykių. D. Hallas, kaip teigiama, nufilmavo vaizdo įrašą, kuriame S. Exelby matyti visa sumušta ir atsakinėjanti į vyro pateikiamus klausimus, patvirtindama, kad nori būti mušama ir nužudyta. Vaizdo įrašas buvo ištrintas, tačiau policija jį atkūrė.
„Viso pokalbio metu S. Exelby atrodo prislėgta, beveik nežiūri į kamerą, kur buvo D. Hallas, matyti, kaip ji susijaudina, jos akyse kaupiasi ašaros, ji giliai atsidūsta, sunkiai nuryja seiles ir labai nenoriai atsako į D. Hallo klausimus“, – rašoma dokumente.
Pareigūnai teigia, kad vaizdo įrašas rodo, jog „D. Hallas ją kontroliavo, ji jo bijojo ir suprato padariusi klaidą“.
D. Hallas tapo įtariamuoju, kai pareigūnai aptiko paskyrą, iš kurios nuo spalio 11 d. kelis kartus buvo bandoma pervesti pinigus iš S. Exelby banko sąskaitos.
Mariono apygardos kalėjimo duomenys rodo, kad D. Hallas, šiuo metu laikomas be galimybės būti paleistu už užstatą, taip pat apkaltintas sukčiavimu naudojant kreditines korteles ir neteisėtu dvipusio ryšio prietaiso naudojimu. Dokumente nurodoma, kad 1,2 tūkst. dolerių (1042 eurų) mokestis buvo sėkmingai nuskaičiuotas iš S. Exelby priklausančios britiškos debeto kortelės – įmonės „Solver Wolf’s Roadside Assistance“, kurioje D. Hallas yra vienintelis darbuotojas.
Spalio 13 ir 14 d. policija skambino D. Hallui dėl įtartinų kortelės operacijų. Jis teigė, kad nepažįstama moteris kreipėsi pagalbos kelyje, tačiau jos kortelės buvo atmestos. Jis tvirtino S. Exelby nepažįstantis.
Per apklausą spalio 17 d. vyras pateikė prieštaringus pasakojimus apie savo bendravimą su S. Exelby, o vėliau prisipažino kelis kartus su ja turėjęs lytinių santykių ir kalbėjęs apie jos norą būti nužudyta, teigiama dokumente.
„D. Hallas žinojo, kad S. Exelby sirgo sunkia psichikos liga ir buvo linkusi į savižudybę. Jis tvirtino norėjęs jai padėti ir nenorėjęs, kad ji mirtų, tačiau jo veiksmai rodo ką kita“, – rašoma policijos dokumente.
„Tokio pobūdžio smurtiniai nusikaltimai ir nepagarba žmogaus gyvybei mūsų valstijoje nebus toleruojami – tie, kurie įvykdo tokius siaubingus nusikaltimus, bus visiškai patraukti atsakomybėn“, – sakė FDLE komisaras Markas Glassas.
Hempšyro ir Vaito salos konsteblija Jungtinėje Karalystėje NBC News pranešė: „Mūsų pareigūnai bendradarbiauja su JAV institucijomis, įskaitant Floridos teisėsaugos departamentą, kur, kaip tikima, ji buvo išvykusi, ir su Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministerija, kad suteiktų pagalbą Sonios šeimai JK.“
Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:
|Skubi pagalba
|112
|
Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam
Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius
|www.tuesi.lt
|
Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems
Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose
|www.artimiems.lt
|Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą
|www.pagalbasau.lt
|
Psichologinių krizių pagalbos centras
Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė
|
1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)
https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/
|
Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)
Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms
|
+370 640 51555
Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
|Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas
|
+370 606 07205
Susidūrus su registracijos anketos gedimais
|Jaunimo linija
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 28888 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Vaikų linija
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai
|
116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)
Pokalbiai internetu
|Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.
|Vilties linija
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai
|
116 123 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Pagalbos moterims linija
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
|
+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Atsako per 24 val.
|
Mamos linija
Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai
|
Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)
|
Ankstukų pagalbos linija
Nemokama psichologinė pagalba
|
+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)
|Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai
|
+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)
Rašyti laišką
|Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"
|
+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)
Atsako per 72 val.
|
Tėvų linija
Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai
|
+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)
Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas
|
Sidabrinė linija
Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu
|+370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)
Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.
Naujausi komentarai