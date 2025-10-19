Londone nužudyta lietuvė: sulaikytas – jos vyras

Kaip praneša BBC ir metro.co.uk, šeštadienio naktį, apie 1.04 val. vietos laiku, policija ir greitosios medicinos pagalbos ekipažas buvo iškviesti į Cranham Road gatvę, kur rado moterį su durtinėmis žaizdomis. Įvykio vietoje medikams konstatavus jos mirtį, pradėtas žmogžudystės tyrimas.
Pasak kaimynų, šeima tame name gyveno daugiau nei trejus metus ir buvo laikoma malonia bei ramia. Vienas gyventojas sakė, kad šią žinią sutiko su didžiuliu šoku.
„Aš esu visiškai priblokštas. Tai mane tikrai sukrėtė. Jie atrodė tokia gera šeima“, – pasakojo jis.
Kaimynas teigė, kad šeima visada buvo draugiška ir dėmesinga.
„Aš priimdavau siuntas, kai jų nebūdavo namuose, ir jie visada būdavo labai dėkingi“, – prisiminė jis.
Pasak vyro, moterį dažnai matydavo rytais vedančią vaikus į mokyklą, o jos vyrą – rūpinantis buitimi.
„Matydavau, kaip mama rytais vedasi mažylius į mokyklą, o tėtis trečiadieniais išnešdavo šiukšles“, – sakė jis.
„Jie čia gyveno daugiau nei trejus metus. Tai labai liūdna. Aš galvojau, kas, po velnių, vyksta“, – pridūrė kaimynas.
Jis pasakojo, kad po įvykio gatvėje dirbo daugybė pareigūnų ir ekspertų.
„Nuo šeštadienio ryto čia buvo forensikos pareigūnai su baltais kostiumais – tai atrodė tarsi žiūrėčiau televizijos laidą pro langą“, – sakė vyras.
Policija patvirtino, kad A. Druskis buvo sulaikytas iškart po įvykio ir pirmadienį stos prieš Barkingside magistrato teismą, kur jam bus pateikti oficialūs kaltinimai žmogžudyste.
Metropoliteno policijos atstovai informavo, kad Agnės artimiesiems teikiama speciali pagalba, o tyrimas tęsiamas. Kol kas neatskleidžiama, kas galėjo paskatinti šį nusikaltimą.
