Žmogžudį užgraužė sąžinė: už grotų prisipažino apie dar vieną šiurpų nusikaltimą

Jos duomenimis, pirmosios instancijos teismas 33-ejų G. Andriukaitį pripažino kaltu dėl 2015 metais Jonavoje įvykdyto vyresnio amžiaus moters nužudymo ir skyrė jam su ankstesniais nuosprendžiais subendrintą galutinę 16 metų įkalinimo bausmę.
Teismas nužudytosios artimiesiems taip pat priteisė 1,2 tūkst. eurų turtinės ir 15 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimo.
Šis teismo nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Bylos duomenimis, 2015-ųjų birželį G. Andriukaitis atėjo prie iš matymo pažįstamos moters buto durų ir į jas pabeldė, o šeimininkei atvėrus duris, kumščiu sudavė bent vieną smūgį į veidą. Moteris nuo smūgio griuvo aukštielninka ir pakaušiu trenkėsi į grindis.
Vėliau kaltinamasis moterį dusino, o siekdamas imituoti nelaimingą atsitikimą, į vonią prileido vandens ir ten patalpino sąmonę praradusią nukentėjusiąją, taip ją paskandindamas.
Pasak prokuratūros, G. Andriukaitis apie šį nužudymą prabilo atlikdamas laisvės atėmimo bausmę už kitą nužudymą. Apklausiamas vyras nurodė, kad dėl moters nužudymo gailisi, jį graužia sąžinė.
