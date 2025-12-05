Įtariamasis merginos nužudymu Kaune kol kas nerastas

Tai Eltai ankstų penktadienio rytą teigė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
„Įtariamojo ieško gausios policijos pajėgos, ne tik Kauno, bet ir kitų šalies miestų įstaigų. Kol kas jis nerastas. Rekomendacijos gyventojams – pastebėjus tokį asmenį ar panašų kuo greičiau skambinti 112 ir nebandyti patiems sulaikyti, nes gali būti pavojingas“, – Eltai sakė R. Matonis. Įtariamojo ieškoma visoje Lietuvoje. Tarptautinė paieška nėra paskelbta.
Kaip skelbta, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai ieško vyro, kuris, kaip įtariama, ketvirtadienį Kaune nužudė jauną moterį.
Policijos teigimu, įtariamasis – 1996 m. gimęs Benas Mikutavičius.
Pareigūnai prašo asmenis, žinančius vyro buvimo vietą, jį mačiusius ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, kreiptis į pareigūnus skubios pagalbos telefonu 112.
Policija taip pat nurodo nebandyti vyro sulaikyti patiems, nes jis gali būti pavojingas.
Kaip skelbta, ketvirtadienį buvo gautas pranešimas, kad Kaune, V. Krėvės prospekte, buvo rastas 2003 m. gimusios moters kūnas su pjautine žaizda.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
Už tokį nusikaltimą gresia laisvės atėmimas nuo septynerių iki penkiolikos metų.
Vėliau apie 19.46 val. buvo gautas pranešimas, kad nepavyksta susisiekti su giminaite.
Atvykus tarnyboms, bute, esančiame Pramonės prospekte, rastas 2001 m. gimusios moters kūnas. Pirminiais duomenimis, su smurto žymėmis.
Aplinkybės tikslinamos, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
Buvo skelbta, kad 22.13 val. pareigūnai sulaukė pranešimo, kad Pramonės pr. esančio daugiabučio kieme buvo rasta granata. Pasak R. Matonio, granata buvo netikra.
Socialiniuose tinkluose ketvirtadienio vakarą pasklido informacija, kad kažkoks asmuo platformoje „Telegram“ skelbė, jog ketina nužudyti savo merginą. R. Matonio teigimu, policija šią informaciją vertina.
