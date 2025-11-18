VSAT: Adutiškio miške sučiupti kontrabandininkai, gabenę 1,4 tūkst. pakelių cigarečių

„Sekmadienio pavakarę tarnybą vykdę VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Adutiškio pasienio užkardos pareigūnai ties Mociškės kaimu (Švenčionių r.), netoli sienos su Baltarusija, miške, aptiko 16 netvarkingai sumestų juoda polietileno plėvele apvyniotų ryšulių. Pasieniečiai, tarp kurių buvo ir kinologas su tarnybiniu šunimi, nedelsdami ėmė sekti karštais pėdsakais, einančiais nuo valstybės sienos į Lietuvos gilumą. Netrukus Adutiškio miške jie pastebėjo ir sulaikė du skubiai žingsniuojančius vyrus“, – rašoma tarnybos pranešime.
Išsiaiškinta, jog tai 57-erių ir 31-erių Adutiškio miestelio gyventojai. Vienas jų turėjo kuprinę, kurioje buvo juodų polietileno maišų ir virvė.
Vyrai pareigūnams prisipažino cigarečių nesusirinkę ir skubiai iš tos vietos pasišalinę, nes išgirdo atvažiuojant pasieniečių automobilį.
Nustatyta, kad abu adutiškėnai nėra įrašyti į VSAT sudaromą asmenų, turinčių teisę būti valstybės sienos apsaugos zonoje, pasienio juostoje, pasienio vandenyse, kurių vandenimis arba krantais eina išorės siena, sąrašą.
Apžiūrėję rastus ryšulius, VSAT pareigūnai rado daugiau nei 1,4 tūkst. pakelių „Minsk Capital QS“ ir „Minsk City QS“ cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis. Tarnybos teigimu, tokio kiekio rūkalų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, siektų beveik 7,5 tūkst. eurų.
Pasieniečiai sulaikytuosius ir kontrabandinius rūkalus pristatė į Adutiškio pasienio užkardą.
Už akcizinių prekių gabenimą, pažeidžiant nustatytą tvarką, abiems adutiškėnams pradėta administracinių nusižengimų teisena. Jų laukia baudos iki 6 tūkst. eurų, o už pakartotinai padarytą pasienio teisinį režimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą – dar nuo 90 iki 170 eurų siekiančios baudos.
Po apklausos, įteikę šaukimus atvykti į užkardą, kai ten bus nagrinėjamos jų administracinės bylos, VSAT pareigūnai abu vyrus paleido.
ELTA (ELTA)
Naujausi komentarai