Vyriausybė pritaria siūlymui švelninti bausmes už narkotikus tiems, kurie nori gydytis

Tačiau Teisingumo ministerijos pateiktoje išvadoje Seimui raginama projektą tobulinti, nes siūloma atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlyga dėl ankstesnio teistumo gali būti pernelyg ribojanti, neproporcinga ir neleidžianti pasiekti siekiamų tikslų.
Pagal pateiktą projektą, atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės negaliotų žmonėms, kurie už neteisėtą narkotikų laikymą nuteisiami pirmą kartą, bet jau turi teistumą už kitus nusikaltimus.
Teigiama, kad siūloma nauja nuostata iš anksto apriboja galimybę taikyti atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, nes ji remiasi žmogaus ankstesniu teistumu, o ne konkrečia padaryta veika ar valstybės pasitikėjimo pažeidimu.
„Norint įtvirtinti efektyvesnę galimybę pasiekti Įstatymų projektų tikslus, siūlytina tobulinti Baudžiamojo kodekso projektu keičiamo straipsnio dalį, numatančią draudimą taikyti atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės teistiems asmenims, arba įstatymų projektų aiškinamajame rašte plačiau atskleisti pasirinktos taikymo apimties pagrįstumą“, – teigiama pažymoje.
Be to, siūloma numatyti vėlesnę įstatymų projektų įsigaliojimo datą – 2027 metų sausio 1 dieną. Anksčiau siūlyta data – 2026-ųjų sausio 1 diena.
BNS rašė, kad Seimas kovą ėmėsi svarstyti Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ parlamentarų siūlymą švelninti bausmes už narkotikų turėjimą tiems žmonėms, kurie sutiktų gydytis priklausomybę.
Kaip numatyta pataisose, kurioms po pateikimo pritarė 80 parlamentarų, nuo baudžiamosios atsakomybės galėtų būti atleidžiamas žmogus, disponavęs narkotinėmis medžiagomis neturėdamas tikslo jas platinti.
Tačiau ši išlyga galiotų asmeniui, kuriam yra diagnozuota priklausomybė nuo narkotikų, žmogus taip pat savo noru turėtų kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą ir pradėti priklausomybės gydymą.
Tuo atveju, kai tokiam žmogui nediagnozuota priklausomybė ir jam nereikalingas gydymas – norėdamas būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės asmuo turėtų lankyti kursus apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo žalą.
Pagal šiuo metu galiojančią tvarką asmuo, kuris savo noru kreipėsi medicinos pagalbos ar norėdamas atiduoti narkotines medžiagas, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už vartotų ar atiduotų narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimą, įgijimą ir laikymą.
Tačiau jei žmogus nėra priklausomas nuo narkotikų ir jam nėra reikalingas gydymas, jam nėra prieinamos kitos alternatyvos ir jis netenka galimybės pasinaudoti atleidimu nuo baudžiamosios atsakomybės.
Taip pat atleidimas, net jei asmuo ir sutiktų lankyti kursus ar gydytis, nuo baudžiamosios atsakomybės šiuo metu neprieinamas ir tiems, kurie buvo pagauti vartojantys narkotines medžiagas, o ne patys savanoriškai jas atnešė pareigūnams.
Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės galimybės neturėtų asmuo, kuris turi teistumą, padarė naują nusikalstamą veiką. Taip pat nuo atsakomybės siūloma neatleisti ir žmonių, kurie savavališkai nutraukė gydymą arba kursų lankymą.
Šiuo metu didžiausia bausmė už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti yra laisvės atėmimas iki dvejų metų.
