Paramediko nužudymu įtariamai Justinai Sadauskienei – bloga žinia iš teismo

Kaip pranešė teismas, suėmimas pratęstas visais trimis įstatyme numatytais pagrindais – manant, kad įtariamoji gali trukdyti procesui, bėgti arba slėptis nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo bei daryti naujus nusikaltimus.
Tokiam laikotarpiui pratęsti griežčiausią kardomąją priemonę J. Sadauskienei prašė prokuratūra, tuo metu gynyba prašė jai skirti švelnesnes kardomąsias priemones.
Kitam įtariamajam nužudymu ir neteisėtu laisvės atėmimu Viliui Solkanui teismas suėmimą trims mėnesiams jau pratęsė antradienį. Ši kardomoji priemonė jam ir J. Sadauskienei galioja iki rugsėjo 21 dienos.
Dar vieną įtariamąjį Ilją Solkaną, kuriam inkriminuojamas neteisėtas šaunamojo ginklo laikymas, teismas anksčiau paleido už 5 tūkst. eurų užstatą.
Kaip rašė BNS, greitosios medicinos pagalbos darbuotojas M. S. dingo balandžio 20-osios rytą, į Paliukų kaimą Panevėžio rajone išvažiavęs įrengti užsakyto batuto.
Kitą dieną vienoje šio kaimo sodybų aptiktas užkastas vyro kūnas, sodyboje taip pat aptiktas šaunamasis ginklas. Teisėsauga nėra įvardijusi, ar tai nužudymo įrankis.
Prokuratūros duomenimis, nusikaltimas galėjo būti padarytas dėl asmeninių nesutarimų. Paramediko nužudymo metu vyko jo ir J. Sadauskienės skyrybų procesas, kuris buvo nutrauktas vienam iš sutuoktinių mirus.
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