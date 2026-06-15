Pasieniečiai nutupdė kontrabandines cigaretes gabenusį droną

VSAT teigimu, pasieniečiai skrendantį objektą užfiksavo per vaizdo stebėjimo sistemą ties Daugidonių kaimu, Šalčininkų rajone. Objektas skrido nuo valstybės sienos į šalies gilumą.
Panaudojus dronų užkardymo įrangą, objektas dingo iš regėjimo lauko. Pasieniečiai blokavo tikėtiną įvykio teritoriją ir ėmė ieškoti nukritusio drono. Netrukus objektas aptiktas Dimitrų kaimo laukuose.
Pabrėžiama, kad ant drono buvo prikabintas ryšulys, kuriame rasta 200 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Krovinio vertė su visais Lietuvoje privalomais sumokėti mokesčiais, – 1 102 eurai.
Dėl akcizais apmokestinamų prekių įsigijimo ir gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką Purvėnų pasienio užkardoje pradėta administracinė teisena.
Priduriama, kad daugiau kaip per penkis 2026-ųjų mėnesius pasieniečiai nutupdė 22 kontrabandininkų skraidykles.
Pernai per visus metus VSAT pareigūnai perėmė 59 iš Baltarusijos įskridusius dronus. 2024 m. buvo perimtos 54 skraidyklės su baltarusiškomis cigaretėmis.
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