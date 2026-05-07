Pasienyje su Baltarusija apgręžta vienuolika neteisėtų migrantų

Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 78 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai antradienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 717 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkst. užsieniečių.
Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
