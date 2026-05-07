 Pasienyje su Baltarusija apgręžta vienuolika neteisėtų migrantų

2026-05-07 13:36
BNS inf.

Lietuvos pareigūnai praėjusią parą iš Baltarusijos į šalį neįleido 11 neteisėtų migrantų, ketvirtadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Pasienyje su Baltarusija apgręžta vienuolika neteisėtų migrantų / Asociatyvi R. Riabovo/BNS nuotr.

Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 78 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai antradienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 717 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkst. užsieniečių.

Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

