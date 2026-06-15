 Paviešintas vaizdo įrašas iš kirviu ginkluoto vyro sulaikymo operacijos

Paviešintas vaizdo įrašas iš kirviu ginkluoto vyro sulaikymo operacijos

2026-06-15 11:12 diena.lt inf.

Šiaulių apskrities policija paviešino vaizdo įrašą iš kirviu ginkluoto vyro sulaikymo. Pavojingo sulaikymo metu nukentėjo policijos pareigūnai.

<span>Paviešintas vaizdo įrašas iš kirviu ginkluoto vyro sulaikymo operacijos</span>
Paviešintas vaizdo įrašas iš kirviu ginkluoto vyro sulaikymo operacijos / Vaizdo įrašo stop kadrai

Birželio 11 d., ketvirtadienio rytą, gautas moters pranešimas dėl smurto artimoje aplinkoje.

„Atvykusius pareigūnus pasitiko agresyvus vyras, rankoje laikydamas kirvį. Panaudojus specialiąsias priemones, kirvis buvo atimtas, tačiau vyras ir toliau aktyviai priešinosi bei nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų. Sulaikymo metu vyras sužalojo pareigūnus. Po suteiktos medicininės pagalbos jie gydosi ambulatoriškai“, – rašoma policijos pranešime.

Pareigūnai liepė vyrui mesti kirvį, tačiau šis nepakluso ir artėjo link policininko. Tuomet jo kolegė iš už nugaros panaudojo elektros šoko prietaisą prieš ginkluotą vyrą.

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato suvestinėje rašoma, kad birželio 11 d. 6.06 val. iš Bendrojo pagalbos centro gautas moters, gim. 1987 m., pranešimas, kad Joniškio r., Kriukų mstl., prieš ją smurtauja sutuoktinis.

Į įvykio vietą atvykus policijos pareigūnams, sulaikomas vyras pasipriešino ir sužalojo Joniškio r. policijos komisariato pareigūnus, gimusius 1994 m. ir 1989 m. Suteikus medicininę pagalbą, policininkai gydomi ambulatoriškai. Įtariamasis, gimęs 1977 m., kaip įtariama, buvo neblaivus. Jis blaivumą tikrintis atsisakė. Vyras uždarytas į areštinę.

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