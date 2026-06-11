Teismas pripažino Andrių Vyšniauską kaltu „čekiukų“ byloje

Taip pat teismo nuosprendžiu buvusiam Seimo nariui liko nepakeista baudžiamojo poveikio priemonė – teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybės institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atėmimas trejiems metams.
Bylos duomenimis, A. Vyšniauskas, 2019–2020 metais eidamas savivaldybės tarybos nario pareigas, suklastojo 19 išlaidų suvestinių, jose nurodydamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie jo, kaip tarybos nario, patirtas degalų išlaidas, ir jas pateikė buhalterijai.
Teismo teigimu, tokiais veiksmais jis piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, apgaule savo naudai įgijo svetimą savivaldybei priklausantį 1311,73 eurų vertės turtą ir taip padarė savivaldybei ne tik turtinę, bet ir didelę neturtinę žalą.
Visgi teismas iš kaltinimo pašalino dalį apgaule įgyto turto ir atitinkamai sumažino konfiskuotino turto vertę bei, atsižvelgęs į naujai įsigaliojusias Baudžiamojo kodekso nuostatas, sumažino už piktnaudžiavimą tarnyba paskirtą baudą.
Teisėjų kolegija nusprendė, kad kitiems asmenims priklausančiomis mokėjimo kortelėmis apmokėtos degalų išlaidos nebuvo susijusios su tarybos nario veikla, todėl jos pagrįstai pripažintos apgaule įgytu svetimu turtu, tačiau apygardos teismo nuosprendyje nepagrįstai su tarybos nario veikla nesusijusiomis išlaidomis buvo pripažintos išlaidos mobiliojo ryšio telefonų aparatams, duomenų perdavimo įrenginiui įsigyti bei išlaidos automobiliui statyti.
Nustačius, kad pastarosios išlaidos A. Vyšniauskui pagrįstai buvo kompensuotos iš savivaldybės biudžeto, apgaule įgyto ir konfiskuotino turto vertė sumažinta nuo 2190,38 eurų iki 1 311,73 eurų.
Naujausi komentarai