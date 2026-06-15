 Ugniagesiai iš upėje apvirtusio automobilio išlaisvino vyrą

Ugniagesiai iš upėje apvirtusio automobilio išlaisvino vyrą

2026-06-15 16:11
BNS inf.

Šalčininkuose pirmadienį popiet ugniagesiai iš apvirtusio automobilio išlaisvino ir medikams perdavė nukentėjusįjį.

Ugniagesiai gelbėtojai
Ugniagesiai gelbėtojai / Ž. Gedvilos/ BNS nuotr.

Pranešimą apie šį eismo įvykį specialiosios tarnybos gavo maždaug 15 valandą.

„15.06 val. atvyko mūsų pajėgos. Ugniagesiai, pasinaudoję hidrauline įranga, atidarė automobilio dureles, nes jis buvo apvirtęs, ištraukė žmogų ir sąmoningą perdavė medikams“, – BNS nurodė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Vita Makauskaitė-Uzialė.

Kaip sakė Vilniaus apskrities policijos atstovė Loreta Kairienė, pirminiais duomenimis, automobilis buvo apvirtęs vandenyje. Daugiau informacijos apie įvykį ji kol kas negalėjo pateikti.

Bendrojo pagalbos centro duomenimis, automobilis apvirto Šalčininkų mieste, Krantinės ir Kovo 11-osios gatvių sankirtoje.

Šiame straipsnyje:
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