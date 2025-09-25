„Ko gero, kad yra lygūs ir lygesni“: „čekiukų“ skandalo herojai tikrinosi melo detektoriumi

Šį ketvirtadienio vakarą 20 val. LNK diskusijų laidoje „Už ar prieš“ trys politikai, iš kurių du vadinamieji „čekutininkai“, sutiko atvirai atsakyti į klausimus apie išleistus pinigus degalams bei dovanas rinkėjams paimtas iš Seimo sandėlio už tūkstančius eurų.
„Neturiu ko slėpti, mano sąžinė švari“, – teigs Seimo narys Arūnas Dudėnas, būdamas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nariu per kadenciją degalų užsipylęs net 450 kartų, vidutiniškai kas tris dienas.
Tuo metu Seimo narys Ąžuolas Valius pasakos, kad ketvirtį tonos kavos, kelis tūkstančius rašiklių, ir gausybę kitų suvenyrų tokių kaip kvepiančios žvakės, pledai ar gintarinės apyrankės ėmė ne sau asmeniškai, o žmonėms regionuose. Jis net vadinamas Seimo sandėlio valdovu.
„Aš kurą piluosi iš algos, ir niekas tame problemų nemato. Aš telefonų neperku, kompiuterių neperku, muzikinių kolonėlių ar kitos įrangos neperku. Bet jeigu nuvažiuoji į mokyklą, tai ten tušinukai, rašikliai ir knygelės populiarios, o jei į bendruomenę – tai kava ir saldainiai – geriausia dovana“, – teigs politikas.
Tačiau tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas teigs, kad tokia praktika nėra normali, ir dovanos rinkėjams duodamos tam, kad politikai palenktų žmones į savo pusę ir būtų išrinkti į Seimą dar vienai kadencijai.
„Aš nenoriu už jūsų dovanas mokėti kaip mokesčių mokėtojas“, – teigs S. Malinauskas.
Viena „čekučių“ skandalo epicentre atsidūrusių politikių, Birštono tarybos narė Jurgita Šeržentienė, kaltinama 4600 eurų pasisavinimu, teigs nesutinkanti su jai pareikštais įtarimais, nes dirbdama išleido kur kas daugiau asmeninių lėšų, nei buvo skiriama, o išlaidų kompensavimo mechanizmas, pasak jos, gėdingas.
Pirmą kartą viešai televizijoje prabils ir buvusi bibliotekos vadovė Indra Tamašauskienė, nuteista už neva 150 pasisavintų eurų. Moteriai buvo iškelta baudžiamoji byla, jai skirta 7500 eurų bauda, ji atleista iš darbo, jos reputacija – sugriauta.
Tuo metu Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius, už dešimt kartų didesnę žalą liko išteisintas.
„Aš nubausta pačia griežčiausia bausme, praktiškai kaip už žmogžudystę. Už 150 eurų, kurių net byloje nėra. Ir šis kaltinamas buvo toks absurdiškas, kad aš ramia sąžine ėjau į STT apklausai, net nesamdydama advokato“, – pasakos buvusi bibliotekos vadovė.Pasak moters, iš pradžių jai iškelta byla buvo nutraukta, nes nebuvo nė vieno įrodymo, bet mero netenkino sprendimas, buvo pasamdyti advokatai, o ji pati nutempta į teismą.
„Esu nubausta pagal baudžiamąjį kodeksą, nors pagal kodeksą neleidžiama bausti už 150 eurų kaip už kriminalą. Tai atsakymas, ko gero, kad yra lygūs ir lygesni“, – teigė. I. Tamašauskienė.
Karštos diskusijos pabaigoje vedėjai politikams metė savotišką iššūkį – pasiūlys pasitikrinti melo detektoriumi čia pat, studijoje, ir atsakyti į klausimus apie jų sąžiningumą. Kuris jų išdrįs pasitikrinti melo detektoriumi, ir atsakyti į nepatogius klausimus? Ir kokie bus melo detektoriaus rezultatai?
Visa tai – LNK sezono naujiena tapusioje diskusijų laidoje „Už ar prieš“ jau šį ketvirtadienio vakarą 20 val. tik per LNK.
Naujausi komentarai