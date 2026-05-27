30 knygų per mėnesį: kino režisierius Meinardas Valkevičius rodo, kad skaitymui nereikia atostogų

Visos 30 knygų, kurias Meinardas perskaitys per gegužę, projekto pabaigoje bus padovanotos žmonėms: jis paliks jas įvairiose viešose vietose. „Kas pirmas ras, tam ir atiteks“, – žadėjo režisierius.
Fizinę ištvermę pakeitė intelektualinė
M. Valkevičius ne pirmą kartą testuoja savo galimybių ribas – jis yra vienas iš nedaugelio žmonių, sėkmingai savo rankomis perplaukusių Baltijos jūrą. Šįkart režisierius fizinę ištvermę iškeitė į intelektualinę: kasdien nauja knyga, jokių išankstinių lūkesčių ir vaizdo apžvalga kiekvieną rytą.
Pasak jo, sunkiausia iššūkio dalis – ne pats skaitymas, o kūrybinis darbas po jo.
„Prisipažinsiu, pradedu jausti, kad čia jau visai rimtas iššūkis. Jei atsikeliu pusę šešių – viskas gerai. Jei kiek vėliau, diena būna įtempta, nes neatostogauju ir gyvenu įprastą gyvenimą. Perskaičius dar reikia nufilmuoti ir sumontuoti vaizdo apžvalgą, o tai užtrunka ilgiau, nei tikėjausi“, – dalijosi patirtimi M. Valkevičius.
Skaitymas be išankstinių nuostatų
Režisierius pasirinko strategiją į kūrinius žvelgti be išankstinių lūkesčių: neskaito aprašymų, nesidomi žanru ar tiksline auditorija. Per pirmas septynias dienas jo favoritais tapo Roberto Seethalerio „Tabakininkas“ ir Kento Harufo „Mūsų sielos naktyje“.
„Labai geras jausmas atsiversti knygą visiškai nežinant, apie ką ji. Skaitau viską – nesvarbu nei žanras, nei kam knyga skirta. Vertinu jas iškart, nors suprantu, kad nuomonė gali ir pasikeisti – kartais reikia laiko, kad suprastum knygą iki galo“, – sakė režisierius.
„Meinardo iniciatyva – netikėtas, Lietuvoje bene pirmasis tokios formos skaitymo iššūkis – skatina naujai pažvelgti į skaitymą ir parodo, kad laiko tam galima rasti net užimčiausią dieną. Tereikia užsibrėžti tikslą ar rasti įkvėpimo. Šįkart galbūt įkvėps Meinardo knygų apžvalgos – žaismingos, nuoširdžios, kartais ir kritiškos. Pati kiekvieną rytą laukiu, kokią gi šiandien knygą jis pristatys. Rekomenduoju pabandyti ir jums“, – kvietė leidyklos vyriausioji redaktorė Saulina Kochanskaitė.
Skaitymui nereikia specialios progos
Iniciatyvos žinutė, pasak paties Meinardo, paprasta: skaitymas nereikalauja nei atostogų, nei specialių aplinkybių – tik noro ir disciplinos.
„Priminsiu, kad skaityti galime visi ir visada – tam tikrai nereikia progos“, – apibendrino M. Valkevičius, kuriam iki iššūkio pabaigos liko įveikti dar dvylika knygų.
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